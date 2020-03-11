Медиагруппа «Патриот» стала официальным партнером газеты «Тамбовская жизнь»

Санкт-Петербург, 11 марта. Медиагруппа «Патриот» стала официальным партнером одного из старейших изданий страны — «Тамбовская жизнь».

Совместная работа издания и Медиагруппы «Патриот» будет направлена на открытость информационного пространства, распространение объективной информации о событиях в стране и мире.

Газета «Тамбовская жизнь» была основана в марте 1917 года. Редакция издания запустила интернет-портал Tamlife, которая рассказывает о важных событиях региона и готовит авторские проекты.

Медиагруппа «Патриот» была организована в октябре 2019 года в Петербурге, руководителем Координационного совета медиагруппы выбрали Николая Столярчука. На базе медиагруппы работает пресс-центр, в котором ежедневно проводят пресс-конференции на общественно-политические темы.

12 марта состоится пресс-конференция, посвященная 75-летию Победы о роли Финляндии в блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.