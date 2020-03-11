Мартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков

Москва, 11 марта. Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян признался, что назначение Владимира Зеленского, который когда-то был его товарищем по КВН, на пост президента Украины буквально лишило смысла жизни всех участников «Клуба веселых и находчивых».

По словам Мартиросяна, все личные достижения и цели на фоне такого карьерного скачка коллеги по юмористическому цеху резко потеряли всякий смысл.

«Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков. Как-то ко мне приходят [стендап-комики] Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: «Давай тебе сделаем стендап-концерт». Я такой радостный соглашаюсь. И тут по телевизору говорят, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Все мои проблемы мгновенно превратились в микроскопические», — вспомнил шоумен.

Звезда Comedy рассказал, что почувствовал, каким незначительным после этого ему стал казаться собственный сольный концерт.

«Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачеву или нет», — отметил он.

Однако сам Мартиросян еще до Зеленского предпринимал попытки занять нишу в политике — в 2007 году он баллотировался в парламент Армении. Спустя годы историю об этом шоумен вспоминает со смехом.

Комик не жалеет, что в свое время решил сделать выбор в пользу творчества. В прошлом году он представил публике собственное шоу «Новый», в котором ведет честный разговор со зрителем на личные темы и раскрывает любопытные подробности о звездных коллегах.

Мартиросян поделился, что вместе с комиком Семеном Слепаковым в настоящее время работает над новым музыкальным YouTube-проектом, в рамках которого будет писать музыку разным исполнителям.