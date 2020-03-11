Психолог предупредил о рисках секспросвета детей

Санкт-Петербург, 11 марта. Половое просвещение обязательно должно соответствовать возрасту детей, в противном случае оно может оказать негативное влияние и определенные нарушения, считает врач-психиатр Алексей Фокин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть закон о защите детей от информации, которая может нанести вред. Если ребенок соприкасается с информацией, которая не соответствует его уровню, это может вызвать и стрессовое расстройство», — заявил он в ходе дискуссии о проблемах полового просвещения детей в школах в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В качестве одного из примеров негативного влияния таких уроков Фокин привел неприятный опыт еще одного участника обсуждения, финского общественника Йохана Бекмана. По словам последнего, его личный детский опыт посещения занятий по секспросвету был отрицательным,