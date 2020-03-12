«По меркам того времени, линия Маннергейма была очень серьезной системой оборонительных сооружений. В декабре-январе, несмотря на весь героизм советских бойцов, прорвать ее не смогли. Но уже к февралю Красная Армия стала другой — солдаты научились воевать. Наши потери стали меньше, и линию Маннергейма прорвали», — подчеркнул историк.
Известно множество случаев из той кампании, когда бойцы Красной Армии проявляли смекалку и смелость. По воспоминаниям участников войны, финны боялись сходиться в рукопашных с красноармейцами, предпочитали отступать.
А вот какую рядовую, но показательную историю рассказал ФАН историк и краевед из Котласа Виталий Плотников.
Командир батареи полковой артиллерии старший лейтенант Стрельбицкий, пользуясь особенностями местности, приказал вывести орудие на прямую наводку перед дотами финнов. После того как по врагу было выпущено три десятка снарядов, с флангов по нему начали бить сразу несколько финских орудий, минометы и пулеметы.