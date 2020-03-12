Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
12 марта 2020
80 лет назад СССР одержал победу в войне с Финляндией
Как Сталин переиграл
Маннергейма, Чемберлена и Черчилля
Федеральное агентство новостей начинает спецпроект «История победителей». В нем мы под неожиданным углом посмотрим как на известные события нашего прошлого, так и на малоизвестные страницы истории, незаслуженно забытые или искаженные недоброжелателями. Мы докажем, что даже в «незнаменитые» времена в России всегда находились герои и подвижники, которыми стоит гордиться.

Первый материал проекта ФАН посвящен советско-финской войне, которая часто преподносится историками как неудачная для нашей страны, носившей тогда название СССР. Взглянем на ту войну по-новому.
Советско-финская война закончилась ровно 80 лет назад — 12 марта 1940 года. С подачи Александра Твардовского, ее назвали «незнаменитой». Чуть больше чем через год началась Великая Отечественная война, и о конфликте с финнами подзабыли на несколько десятков лет. Зато после распада СССР в СМИ стали смаковать большие потери Красной Армии в финской кампании 1939–1940 годов.

Между тем, значение той войны было велико. Для затравки — один только факт: по ее итогам Советский Союз получил территорию, которая превышала территориальные приобретения после Великой Отечественной войны.

Как известно, в ходе Ялтинской конференции 1945 года за СССР были признаны границы, существовавшие на июнь 1941 года, к которым прибавилась часть Восточной Пруссии и Закарпатья. В сумме это около 27 тысяч квадратных километров. А вот Финляндия в 1940 году была вынуждена уступить Советскому Союзу почти 40 тысяч квадратных километров.
Конечно, не все измеряется площадями. Но дело как раз в том, что наши территориальные приобретения после войны с финнами были важны в стратегическом отношении.

«Московский мирный договор 1940 года, по которому Финляндия уступала Карельский перешеек и другие земли, в основном действует и сегодня. Последующие договоры между СССР и Финляндией лишь дополняли соглашение 1940 года», — рассказал в интервью ФАН доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Вадим Рогинский.
Почему не сохранили «плохой мир»
У Советского Союза и Финляндии изначально было много поводов настороженно и даже враждебно относиться друг к другу.

Финская элита боялась советской экспансии, поскольку в годы становления государственности этой северной страны в СССР культивировалась идея всемирной революции. Не случайно за несколько лет до войны нарком СССР по иностранным делам Максим Литвинов в беседе с финским дипломатом заявил: «Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».
Страна Суоми долгое время зализывала раны Гражданской войны 1918 года, унесшей жизни десятков тысяч финнов. Для маленького народа это были огромные потери. Руководство Финляндии боялось, что при помощи СССР красные финны попытаются взять реванш. Именно поэтому на Карельском перешейке власти соседней страны, не считаясь с затратами, начали строить одну из самых мощных для своего времени оборонительных систем — линию Маннергейма.

В свою очередь, СССР опасался за «колыбель революции» — город Ленинград.
Сталин не раз говорил о том, что пока граница проходит рядом с Ленинградом, нельзя быть уверенным в том, что город не попытаются захватить.
Вадим Рогинский
доктор исторических наук
По словам историка, боялись не столько финнов, сколько того, что они пропустят через свою территорию войска других, более мощных империалистических держав.

«Сталин в своих выступлениях выдвигал гипотезу, что захватив Ленинград, бывшую столицу Российской Империи, там могут объявить о ее воссоздании, что отрицательно повлияет на ситуацию во всем СССР. Определенный резон в этих опасениях был», — считает собеседник ФАН.
После Мюнхенского сговора, когда стало ясно, что большой европейской войны избежать не удастся, СССР попытался разрешить мирным путем это трудное для обеих сторон положение. Советское правительство обратилось к руководству Финляндии с предложением обменять прилегающие к Ленинграду территории на Карельском перешейке на часть северной Карелии.

После того как это предложение было отвергнуто Хельсинки, с обеих сторон началась подготовка к военной кампании. Хотя в советском руководстве не верили в то, что финны будут серьезно сопротивляться.

«Военный нарком Климент Ворошилов считал, что военная кампания будет чем-то вроде Польского похода Красной Армии, обошедшегося малой кровью», — напомнил историк.

Не было проведено и серьезного мониторинга общественных настроений в Финляндии.
Предполагалось, что через три недели Красная Армия выйдет к границам Швеции.
Вадим Рогинский
доктор исторических наук
Фотохроника ТАСС
«В Советском Союзе во многом мыслили еще категориями Гражданской войны. Это сказывалось даже в терминологии: финских солдат называли белофиннами. В то время как сторонников коммунизма в Финляндии к тому времени оставалось очень немного», — отметил историк.

В советской прессе с момента начала боевых действий пытались представить, что Красная Армия идет освобождать народ Финляндии от помещиков и капиталистов. Однако сам финский народ был уже не тот, что в 1918 году.
Известно немало случаев, когда бывшие финские красногвардейцы, воевавшие в 1918 году за Советскую власть, в 1940 году не выступили на стороне Красной Армии. Некоторые из них даже добровольцами записывались воевать против СССР.
Вадим Рогинский
доктор исторических наук
По словам исследователя, из военного руководства лишь начальник штаба РККА, будущий маршал Борис Шапошников предупреждал, что к войне надо готовиться всерьез. Однако его в тот момент не послушали.
Трудная наука побеждать
Именно слабая подготовка, недооценка врага и аномальные морозы привели к большим потерям Красной Армии в первый месяц войны.

Однако наши солдаты учились воевать буквально не по дням, а по часам.
«По меркам того времени, линия Маннергейма была очень серьезной системой оборонительных сооружений. В декабре-январе, несмотря на весь героизм советских бойцов, прорвать ее не смогли. Но уже к февралю Красная Армия стала другой — солдаты научились воевать. Наши потери стали меньше, и линию Маннергейма прорвали», — подчеркнул историк.

Известно множество случаев из той кампании, когда бойцы Красной Армии проявляли смекалку и смелость. По воспоминаниям участников войны, финны боялись сходиться в рукопашных с красноармейцами, предпочитали отступать.

А вот какую рядовую, но показательную историю рассказал ФАН историк и краевед из Котласа Виталий Плотников.

Командир батареи полковой артиллерии старший лейтенант Стрельбицкий, пользуясь особенностями местности, приказал вывести орудие на прямую наводку перед дотами финнов. После того как по врагу было выпущено три десятка снарядов, с флангов по нему начали бить сразу несколько финских орудий, минометы и пулеметы.
Темин В., Петров Н./ТАСС
Боевой расчет орудия отступил и залег в недалеком укрытии. Финны ждали, когда советские солдаты вернутся к орудию, чтобы уничтожить их. Однако вместо этого орудие начало… откатываться само. Дело в том, что заранее к нему был привязан канат. Орудие удалось вывести из-под обстрела невредимым, а противнику был нанесен значительный ущерб.

«Уже тот факт, что за героизм в длившейся всего три месяца войне 405 человек получили звание Героя Советского Союза, говорит о многом», — уверен Вадим Рогинский.
К таким награждениям относились очень серьезно, все несколько раз перепроверяли. Звезды Героев вручали в Кремле, в торжественной обстановке.
Вадим Рогинский
доктор исторических наук
Переиграли не только финнов
К началу марта небольшая финская армия была фактически разгромлена. Не спасли ее ни современные вооружения, которые поставляли для Хельсинки западные державы, в том числе США, ни 11 тысяч добровольцев, в основном этнических финнов, прибывших из Штатов, Швеции и Норвегии.

Путь на финскую столицу был открыт. Но тут в дело вступила большая политика в лице «хора мировых держав». Они совершенно не хотели, чтобы Советский Союз победил с таким разгромным итогом, как взятие Хельсинки, и заголосили о мире.
Associated Press
Впрочем, руководство СССР тоже отлично понимало, что войну нельзя затягивать. Красная Армия наступала в страшные морозы — до минус сорока градусов. При таких условиях крайне трудно сохранить жизнь раненым, если помощь не была оказана оперативно. Да и военные уставы предписывали не вести наступление при температуре ниже минус пятнадцати.

Вот почему Советский Союз так спешил разгромить финскую армию.
В одной из своих речей в 1940 году Сталин сказал, что невелика честь — победить финнов. Гораздо сложнее было переиграть Англию и Францию.
Вадим Рогинский
доктор исторических наук
«Известно, что англичане и французы готовили экспедиционный корпус на помощь Финляндии. Он должен был высадиться в Норвегии, пройти через Швецию и прийти финнам на помощь. Кроме того, англичане, по данным нашей разведки, всерьез готовились к тому, чтобы бомбить наши нефтяные промыслы в Закавказье», — утверждает Рогинский.

Вероятно, руководство СССР не хотело до предела обострять отношения с потенциальными союзниками против Гитлера. Если бы начались воздушные бои в Закавказье и сухопутные сражения на севере Европы, мировая история могла бы повернуться иначе, и никакой Антигитлеровской коалиции не возникло бы.
Associated Press
«Поэтому решили пойти на компромисс, ограничиться занятием Карельского перешейка с городом Выборгом. Таким образом, первоочередная задача — отодвинуть границу от Ленинграда — была выполнена», — отметил собеседник ФАН.

Со своей стороны, Финляндия была готова идти на переговоры с СССР и соглашалась отдать эту территорию. Ведь для трехмиллионного финского народа потери — 25 тысяч убитыми и 43 тысячи ранеными — были огромными.

Кроме того, глава Совета обороны Финляндии Карл Густав Маннергейм видел, что союзники не торопятся напрямую вступать в войну. Это могло привести к тому, что РККА все же займет Хельсинки и в Финляндии уже не на бумаге, а на деле установится власть Народного правительства под руководством коммуниста Отто Куусинена. Оно было создано в первые дни войны и замышлялось как правительство дружественной СССР страны.
Иванов В./ТАСС
12 марта 1940 года был заключен Московский мирный договор, по которому Финляндия соглашалась уступить Советскому Союзу Карельский перешеек, а также часть территории на севере Карелии — там граница слишком близко подходила к Мурманской железной дороге, связывающей незамерзающие порты на Кольском полуострове с центром страны.

Для Финляндии это было чувствительным ударом уже потому, что страна теряла акваторию Ладожского озера. Кроме того, на потерянной территории жил каждый седьмой житель этой страны. Впрочем, многие финны предпочли выехать с занятой СССР территории.

Завершив войну вовремя и с ключевыми приобретениями, Иосиф Сталин переиграл не только финское руководство, но и англичан — Невилла Чемберлена и Уинстона Черчилля — не дав им повода ввязаться в войну против Советского Союза.
Интересные факты о советско-финской войне
1
На войне родился персонаж Александра Твардовского Василий Теркин, позднее ставший героем всенародно любимой поэмы о Великой Отечественной войне.
2
У финнов была заимствована тактика действий мобильных лыжных групп, которая успешно применялась Красной Армией во время Великой Отечественной войны.
3
Так называемый «коктейль Молотова», который широко использовался РККА против немецких танков, впервые был опробован финской армией против советских танков.
4
Финская армия активно использовала в ближнем бою пистолеты-пулеметы (автоматы). В СССР оценили эффективность этого оружия, и на вооружении Красной Армии появился пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).
Спустя полтора года Финляндия снова оказалась в состоянии войны с СССР. Правда, именно на Ленинградском направлении серьезные бои шли только летом 1941 года.

После Маннергейм, несмотря на давление Адольфа Гитлера, всячески уклонялся от активных боевых действий против осажденного Ленинграда. Не в последнюю очередь потому, что боялся больших потерь: и без того Финляндия была сильно обескровлена предыдущей войной.


Алексей Полубота
Читайте далее