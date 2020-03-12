Советско-финская война закончилась ровно 80 лет назад — 12 марта 1940 года. С подачи, ее назвали «незнаменитой». Чуть больше чем через год началась Великая Отечественная война, и о конфликте с финнами подзабыли на несколько десятков лет. Зато после распада СССР в СМИ стали смаковать большие потери Красной Армии в финской кампании 1939–1940 годов.Между тем, значение той войны было велико. Для затравки — один только факт: по ее итогам Советский Союз получил территорию, которая превышала территориальные приобретения после Великой Отечественной войны.Как известно, в ходе Ялтинской конференции 1945 года за СССР были признаны границы, существовавшие на июнь 1941 года, к которым прибавилась часть Восточной Пруссии и Закарпатья. В сумме это около 27 тысяч квадратных километров. А вот Финляндия в 1940 году была вынуждена уступить Советскому Союзу почти 40 тысяч квадратных километров.