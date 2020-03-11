Сирийцы расчищают автостраду М4 Латакия — Алеппо — видео ФАН

Латакия, 11 марта. Власти сирийской провинции Латакия начали расчистку стратегической автострады М4 Латакия — Алеппо. Вскоре начнется совместное российско-турецкое патрулирование.

Корреспондент Федерального агентства новостей заснял, как рабочие ликвидируют земляные насыпи и восстанавливают асфальтовое покрытие на автостраде, проверяют структурную прочность мостов и восстанавливают инфраструктуру в местных населенных пунктах. После начала совместного патрулирования будет восстановлено движение гражданского транспорта по М4.

Напомним, в рамках заключенного в Москве соглашения будет создан коридор безопасности глубиной в шесть километров по обе стороны трассы М4. Северную часть коридора безопасности будет контролировать Турция, а южную – Россия. Деэскалация в этой зоне будет поддерживаться с помощью совместного патрулирования. Патрулирование будет осуществляться от населенного пункта Айн аль-Хавр в Латакии до Турунбы в Идлибе.

Автодорога М4 Латакия – Алеппо является одной из важнейших стратегических магистралей Сирии, и обладает важнейшим экономическим значением, поскольку связывает промышленную столицу Сирии – мегаполис Алеппо – со средиземноморскими портами в Латакии.