Советника главы СНБО затравили на Украине за откровенное признание о Донбассе

Киев, 11 марта. Бывший участник КВН, советник главы СНБО Сергей Сивохо подвергся настоящей травле на Украине за то, что назвал вооруженный конфликт в Донбассе внутренним. Данная реплика была произнесена в эфире телеканала «Наш».

«Да, есть стремление [к миру. — Прим.ФАН], и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия», — отметил гость.

Сивохо также выразил сомнение в способности украинского руководства «вернуть» Крым силовым методом, даже если Украине в этом окажет помощь НАТО, пишет РИА SM News.

Советник главы СНБО тут же подвергся критике со стороны людей, называющих себя «патриотами». Так, например, некий украинский пользователь Twitter, который выступает под ником Йозеф Кнехт, выразил возмущение в связи с тем, что Сивохо не упомянул «страну-агрессора», говоря о гражданской войне на Украине, а также тем, что он запустил свою платформу примирения.

«[Пофиг] на боевые действия. Военных ВСУ к диалогу не допустят, у них руки по локоть в крови. Животное», — негодует Кнехт.

Не осталась в стороне и Лариса Сарган — пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Комментируя слова Сивохо о внутреннем конфликте, она ограничилась коротким: «Выродок».

Отметим, что Луценко, как и его кум — бывший президент Украины Петр Порошенко, является представителем так называемой «партии войны», которая вот уже седьмой год прикладывает все силы, чтобы война в Донбассе продолжалась. Об этом открыто говорят подконтрольные Порошенко и министру внутренних дел Украины Арсену Авакову националисты, которые рассматривают любой мирный план как капитуляцию Украины.