Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 11 марта.

Как подчеркивает эксперт, нефть — геополитический продукт. Любые ключевые события могут изменить траекторию цен. Эксперт Маммадов рассказал, что определит цену на нефть после окончания сделки ОПЕК+.

В Госдуме предложили провести перевыборы. Но либералы оказались вновь не готовы к новой политической борьбе. Оппозиция оказалась не готова к политической борьбе за места в Госдуме.

Тело муэдзина Раиса Ханефеева нашли на территории московской Исторической мечети, ему было 60 лет. Муэдзин Исторической мечети скончался в Москве.

Массовое ДТП с участием трех легковушек произошло в Краснодарском крае, погибли три человека. Видео публикует ФАН. Последствия жуткого ДТП под Краснодаром попали на видео.

Медик сообщил родителям певицы, что по ее организму прокатилась вторая волна заражения. Отец Началовой раскрыл детали последнего разговора с лечащим врачом певицы.

ФАН провел расследование и выяснил, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов скрывает элитную недвижимость за 350 млн рублей. Малькевич призвал проверить, откуда у главреда НГ Муратова недвижимость за 350 млн рублей.

Депутат Госдумы на примере нелепо всплывшей американской подлодки объяснил, почему Россия не играет в подобные игры. Швыткин на примере «застрявшей» АПЛ объяснил, почему Россия не меряется мускулами с США.

Профессор ван дер Пейл заявил, что обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 не имеют шансов на справедливый судебный процесс. Британский профессор ван дер Пейл уверен в несправедливости суда по MH17.

Турция отводит военную технику с юга Идлиба. Восстановление трассы М4 в Латакии для движения гражданского транспорта. Сирия новости 11 марта 07.00: Турция отводит военную технику с юга Идлиба, восстановление трассы М4 в Латакии.

Он объяснил, что одной из причин убытков являются слишком тесные связи с иностранным производством. Продюсер Пригожин потерял шесть миллионов рублей за один день.