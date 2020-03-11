Вован и Лексус разыграли принца Гарри, заставив его оскорбить Трампа

Москва, 11 марта. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли британского принца Гарри. Пранкеры совершили телефонный звонок принцу, выдав себя за шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее отца. Расшифровку двух телефонных разговоров опубликовал британский таблоид The Sun.

В ходе разговора принц Гарри рассказал о причинах, которые его подтолкнули к отказу от исполнения королевских обязанностей, а также подверг критике президента США Дональда Трампа. Кроме того, принц пообещал оказать помощь в эвакуации пингвинов с белорусской таможни.

Гарри серьезно отнесся к шутке пранкеров о том, что семья Тунберг пытается спасти 50 пингвинов, которые «застряли на таможне в Белоруссии по пути на Северный полюс». При этом принц заверил, что обязательно найдет корабль, который «доставит пингвинов из Белоруссии в Арктику».

Кроме того, принц осудил внешнюю политику президента США Дональда Трампа, отметив, что у нынешнего главы Белого дома «руки в крови». Он также выразил уверенность, что Грета Тунберг сможет провести встречу с Трампом для обсуждения вопросов экологии. Кроме того, он пообещал поддержать позицию шведской экоактивистки.

Принц подчеркнул, что вопросы экологии должны открыто обсуждаться с такими людьми, как Дональд Трамп или глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом Гарри отметил, что ему нравится экологический активизм Греты Тунберг, а также выразил надежду, что ему удастся открыть фонд по защите природы.