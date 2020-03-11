Эксперты рассказали, где школьники должны получать информацию о сексе

Дискуссия на тему «Проблема полового просвещения детей в школах» прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На пресс-конференцию в качестве участников мероприятия были приглашены психологи, депутаты и общественные деятели.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, начиная пресс-конференцию, объяснил, что в дискуссии о половом воспитании в школах есть две крайности.

«С одной стороны, это консервативная точка зрения на эту проблему — разделение на мальчиков и девочек при обучении. С другой стороны, есть вторая крайность», — сказал он.

Так, участникам мероприятия был показан видеоролик, в котором рассказывалось о случае, произошедшем с канадской семьей. В этой семье девочка захотела поменять пол, что, согласно законодательству страны, возможно. Однако отец пытался убедить дочь не делать этого. В дальнейшем судебные органы издали постановление, которое полностью разрешило провести эту трансформацию тела. При этом местный судья обвинила отца в семейном насилии и пригрозила ему арестом даже за обращение к своей дочке с использованием местоимений женского рода. В свою очередь, финский политолог и правозащитник Йохан Бекман оценил ситуацию, которая случилась в Канаде.

«Отец рассказывал о странной ситуации, когда его обвинили в насилии, хотя он не согласен с насилием над своим ребенком. К сожалению, в нашем либеральном обществе идет террор против детей и тотальное отрицание традиционных семейных ценностей. Это видно в западных странах», — заявил Бекман.

По словам общественного деятеля, в скандинавских странах выбрана такая идеология в семьях, которая предполагает лишение родителей всех их прав.

«Мама и папа больше не существуют, и идет ликвидация этих понятий», — заявил он.

В продолжении пресс-конференции врач-психиатр Алексей Фокин подчеркнул, что половое воспитание детей в школах – «это очень тонкий вопрос».

«Нельзя просто так оценивать, что давайте введем секспросвет (сексуальное просвещение. – Прим. ФАН) в школах, и у нас резко снизится заболеваемость ВИЧ, гепатитом и другими инфекциями. Это, по меньшей мере, наивно. Практика показывает, что прямые программы секспросвета в школах, проводившиеся в западной Европе и Африке за последние двадцать лет, не привели к снижению заболеваемости, которое пропагандируется в качестве основания для введения подобного просвещения в школах», — заметил врач.

Кроме того, если подростки получают информацию о сексе из Интернета, телевидения и других неофициальных источников, то они воспринимают ее как табуированную тему. По мнению психолога, информация может не совсем правильно восприниматься детьми в том случае, если она идет из школы.

«Тут нужно быть очень острожным, чтобы не донести неправильную информацию до наших детей, введя их в заблуждение», — предупредил Фокин.

Противоположного мнения придерживается зампред по постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин.

«Если этим не будет заниматься школа, то кто этим будет заниматься? Гарантировать просвещение в школах мы можем, а гарантировать, что оно будет проходить в семье, мы не можем», — высказал позицию депутат.

Он подчеркнул, что подростки вынуждены искать информацию в Интернете, что является неправильным. По его словам, вопрос сексуального просвещения детей государству нужно начать контролировать.

«Здесь вопрос не в необходимости, а в подаче. Если она будет неверной, то мы получим отрицательный результат», — уверен парламентарий.

Врач-психотерапевт и директор ИПМП им. Б. Д. Карвасарского Равиль Назыров поддержал петербургского депутата и объяснил, почему эта тема очень важная.

«Если не заниматься информированием детей [на тему сексуальности], то они все равно об этом узнают. Тогда это будет искаженная передача информации», — сказал Назыров.

Проблема современного полового воспитания детей заключается в том, что этим занимаются дилетанты, поясняет доктор медицинских наук. В качестве центральной идеи полового воспитания Назыров назвал следующее:

«Мы должны воспитывать детей [для того, чтобы они были готовы к] близким отношениям, семейным отношениям, и только внутри, в [этом] контексте, [говорить про] секс», — убежден психотерапевт.

В этом плане средства массовой информации должны преподносить информацию ребенку так, чтобы он усвоил, что секс занимает не самое важное место в жизни человека. Основные функции полового воспитания детей должны выполнять компетентные люди по утвержденным специалистами программам, говорит Назыров.

«Она (программа. — Прим. ФАН) должна учитывать современные компетенции. Мы не должны учить тому, что это компетенция, когда он хорошо занимается сексом, а [должны рассказывать о том] что человек создает гармоничную семью и качественные отношения в ней», — объяснил врач гостям пресс-конференции.

Заведующая кафедрой педагогики и психологии ЛОИРО Инна Васютенкова также отметила важность взаимодействия школы и семьи для поддержания традиционных ценностей в российском обществе.