Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию к 75-летию Победы, посвященную развенчиванию мифов о Второй мировой войне, «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда». Мероприятие состоится в четверг, 12 марта, в 12.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Победа в Великой Отечественной войне далась нам с огромным трудом и колоссальными жертвами. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Наряду с войсками гитлеровской Германии, участие в ней принимали и финны, державшие северное полукольцо окружения нашей Северной столицы. Сейчас фальсификаторы истории пытаются приуменьшить роль Финляндии в войне и особенно в блокаде Ленинграда.

В массовое сознание ими настойчиво внедряется миф о том, что войска Финляндии, ведомые Карлом Густавом Маннергеймом, имели лишь одну цель — восстановить границу, существовавшую до начала советско-финской войны 1939-1940 годов, и не атаковали город, не убивали его жителей, не занимались геноцидом в Карелии.

Насколько эти утверждения соответствуют действительности, насколько роль вечной жертвы подходит Финляндии?

Гости и участники дискуссии:

— Йохан Бекман, представитель РИСИ в странах Северной Европы, доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права;

— Людмила Шматова, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Кировского района Санкт-Петербурга;

— Владимир Барышников, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории СПбГУ;

— Ирина Морякова, заместитель председателя РОО ветеранов авиации «Серебряные крылья», ветеран объединенного совета ВВС ЛенВО;

— Тамара Пилютова, дочь Героя Советского Союза, летчика Петра Пилютова, член РОО ветеранов авиации «Серебряные крылья», ветеран объединенного совета ВВС ЛенВО;

— Баир Иринчеев, российский военный писатель, публицист, предприниматель, директор Военного музея Карельского перешейка.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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