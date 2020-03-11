Эксперт рассказала, где отдохнуть без риска заразиться коронавирусом

Москва, 11 марта. Россияне из-за эпидемии коронавируса не знают, где провести отпуск, поскольку самые популярные направления теперь опасны для здоровья. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, в каких странах можно отдохнуть без риска заразиться.

По словам специалиста, есть целый список государств, где туриста не станут проверять и не заставят провести две недели в карантине. Это Россия, Кипр, Турция и Вьетнам.

«Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных — допустим, Куба. Там вообще нет коронавируса», — цитирует Осипову телеканал «360».

Исполнительный директор посоветовала не бояться стран, где зафиксировали два-три случая заражения коронавирусом. Цены сейчас на примерно 12% ниже прошлогодних, поэтому такой возможностью лучше воспользоваться, добавила эксперт.

Осипова также напомнила о специальной опции «страховка от невыезда», благодаря которой можно аннулировать путевку с полным возвратом средств. Такая услуга может пригодиться, если билеты на летний отпуск уже куплены, а ситуация с коронавирусом к тому времени не изменится в лучшую сторону.

Согласно последним данным, во всем мире зарегистрировано 119,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более четырех тысяч человек скончались. В Европе от эпидемии больше всего пострадали Италия и Франция, пишет «Царьград».