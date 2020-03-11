Зеленский пообещал похоронить с почетом каждого погибшего «героя АТО»

Киев, 11 марта. Минобороны Украины должно в ближайшую неделю завершить разработку церемонии чествования памяти всех погибших в Донбассе «ветеранов АТО». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы военного ведомства страны.

«Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом», — пообещал он.

Зеленский поставил перед министерством, в том числе перед его новым руководителем Андреем Тараном, задачу подготовить соответствующую церемонию похорон «национальных героев» в течение недели.

«Чтобы в каждом городке, куда возвращаются наши герои, чтобы мы видели, чтобы мы не просто с уважением относились, чтобы это было на самом высоком уровне, который на сегодня существует в мире», — резюмировал глава государства.

На Украине так называемых «ветеранов АТО» считают героями, несмотря на то, что они воевали в Донбассе, уничтожая собственных соотечественников. В честь них в Киеве устраивают праздники, им предоставляют дополнительные социальные гарантии.

При этом многие киевские эксперты считают, что в последнее время прошедшие войну в Донбассе «герои» дестабилизируют украинское общество. Их нередко можно увидеть в качестве фигурантов в сводках криминальных новостей за причастность к убийствам, насилие мирных граждан, грабежи или разбои.