Малькевич назвал серьезной проблемой сбор личных данных гаджетами

Москва, 11 марта. Сбор личных данных, осуществляемый различными гаджетами, является очень серьезной проблемой, на которую сегодня многие не обращают внимания. Об этом в среду заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Принимается огромное количество нормативно-правовых актов, которые не дают ничего сделать с этими данными — очень строго за это карают. Не менее важным является и антимонопольное регулирование деятельности IT-гигантов, принятие мер против недобросовестной конкуренции», — цитирует его пресс-служба ОП.

В качестве примера Малькевич привел уязвимость в операционной системе iOS 10 и 11, которая в 2018 году позволяла удаленно блокировать смартфоны и компьютеры от Apple. Кроме того, не так давно компания Samsung удаленно блокировала умные телевизоры, приобретенные не у официальных представителей. Если южнокорейский гигант в состоянии дистанционно заблокировать гаджет, рассуждает глава комиссии, что ему мешает это сделать и в отношении официально купленных устройств? В этом случае получается, что человек не является владельцем купленного им гаджета, хотя он заплатил за него деньги.

Малькевич подчеркнул значимость создания российского программного обеспечения. Летом этого года в России вступит в силу законопроект, который обязывает производителя устанавливать отечественное ПО на смартфонах и умных телевизорах.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов в свою очередь предложил ввести оборотные штрафы в отношении IT-компаний, которые нарушают российское законодательство.