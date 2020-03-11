Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малькевич назвал серьезной проблемой сбор личных данных гаджетами

251
0 Оставить комментарий

Малькевич назвал серьезной проблемой сбор личных данных гаджетами

Москва, 11 марта. Сбор личных данных, осуществляемый различными гаджетами, является очень серьезной проблемой, на которую сегодня многие не обращают внимания. Об этом в среду заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Принимается огромное количество нормативно-правовых актов, которые не дают ничего сделать с этими данными — очень строго за это карают. Не менее важным является и антимонопольное регулирование деятельности IT-гигантов, принятие мер против недобросовестной конкуренции», — цитирует его пресс-служба ОП.

В качестве примера Малькевич привел уязвимость в операционной системе iOS 10 и 11, которая в 2018 году позволяла удаленно блокировать смартфоны и компьютеры от Apple. Кроме того, не так давно компания Samsung удаленно блокировала умные телевизоры, приобретенные не у официальных представителей. Если южнокорейский гигант в состоянии дистанционно заблокировать гаджет, рассуждает глава комиссии, что ему мешает это сделать и в отношении официально купленных устройств? В этом случае получается, что человек не является владельцем купленного им гаджета, хотя он заплатил за него деньги.

Малькевич подчеркнул значимость создания российского программного обеспечения. Летом этого года в России вступит в силу законопроект, который обязывает производителя устанавливать отечественное ПО на смартфонах и умных телевизорах.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов в свою очередь предложил ввести оборотные штрафы в отношении IT-компаний, которые нарушают российское законодательство.

Новости партнеров

Источник: Общественная палата России
Новости партнеров