Донбасс сегодня: ВСУ утюжат республики, в зоне ООС готовят операцию по поиску беглецов

Донбасс, 11 марта. Киевские силовики активизировали обстрелы республик. Командование ВСУ готовит масштабную операцию по поимке дезертиров. Украинских солдат убеждают заключать и продлевать контракты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По сообщению представительств ЛНР и ДНР в совместном Центре контроля и координации прекращения огня, за прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. В ЛНР четыре раза обстреляны Логвиново и Золотое-5. В ДНР обстреляны Горловка, Донецк, Саханка и другие населенные пункты. Огонь велся из минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

На окраине Донецка поврежден газопровод, в поселке Крутая Балка поврежден жилой дом, в Гольмовском частично разрушены шесть домов, в Саханке — два дома. Работники Васильевской насосной станции во время обстрела были вынуждены прекратить работу и спуститься в укрытие. Жертв среди мирного населения нет.

Операция по поимке дезертиров в ВСУ

Как сообщает спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, командование украинской силовой операции планирует проведение с 1 апреля крупномасштабной операции «Аркан», которая направлена на поиск сбежавших из армии дезертиров. Беглецов в передовых частях с каждым днем становится все больше.

В настоящий момент около тысячи солдат находятся в розыске. К поиску дезертиров привлекут весь личный состав Военной службы правопорядка, правоохранителей, силовиков Национальной гвардии и даже два полка спецназа Сил спецопераций. Информационное сопровождение операции «Аркан» поручено 74-му центру информационно-психологических операций (Силы спецопераций ВСУ).

Военнослужащих ВСУ заманивают продлевать контракты

По информации луганского оборонного ведомства, в зону Операции объединенных сил прибыл главный старшина Вооруженных сил Украины, которому поставлена задача по убеждению военнослужащих продлевать контракты. Министерский представитель предлагает солдатам заключать контракты на прохождение службы в других подразделениях после того, как бригада уходит на ротацию.

Основная цель — сохранить в зоне конфликта как можно большее количество силовиков. Сейчас такая работа проводится в 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, готовящейся к убытию в пункт постоянной дислокации. Для убеждения используются различные методы. Солдатам говорят о том, что после второго срока прохождения службы их ждет обучение и возможное повышение по карьере. Завлекают также обещаниями премий. А запугивают тем, что после убытия частей на ротацию в связи с переходом украинской армии на стандарты НАТО велика вероятность попасть под сокращение.

Штаб ООС проводит проверки на передовой

В Народной милиции ДНР сообщают, что в подразделениях ВСУ в зоне ООС продолжаются комплексные проверки, которые выясняют условиях хранения оружия и боеприпасов, а также выполнение требований по противопожарной безопасности. Руководит проверками заместитель командующего ООС генерал-майор Игнатьев.

Известно, что уже выявлены многочисленные недостачи в 59-й, 58-й, 128-й и 10-й бригадах. Дабы избежать уголовной ответственности комбриги Кащенко и Зубанич, руководящие 58-й и 10-й бригадами соответственно, отдали Игнатьеву в качестве взятки 900 тысяч гривен.