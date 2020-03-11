Манукян назвал ошибкой замену Шепелева на Еремеева в шоу «На самом деле»

Ведущим программы «На самом деле» на Первом канале вместо Дмитрия Шепелева стал артист Тимур Еремеев. Он получил известность после серии телепрограмм, в ходе которых пытался доказать свое родство с народным артистом России Спартаком Мишулиным.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян, который давно следит за этой историей, считает такое назначение ошибкой.

Новая ошибка. Колонка Вадима Манукяна

Чем известен Тимур Еремеев? Да, собственно, единственное яркое упоминание о нем в медиа связано со скандалом о его притязаниях называться сыном Спартака Мишулина. Чтобы доказать это родство, Еремеев сдавал различные анализы для установления отцовства.

Не знаю, чем закончилась эта история, в анализах я точно копаться не собираюсь, но спустя некоторое время этот же Тимур Еремеев становится ведущим топовой телепрограммы.

Как говорится: «Внимание — вопрос!»

Даже если бы Тимур и вправду был сыном всенародно любимого артиста, сделало бы это его каким-то особенным профессионалом на телевидении? Думаю, нет. На мой взгляд, приглашение Еремеева на роль телеведущего — такая же ошибка, как и с Ксенией Собчак в роли хозяйки авторской программы на ТВ.

У Еремеева приличный антирейтинг после серии скандальных передач, как и у Ксении Анатольевны. Но у нее это, как говорится, по жизни, и, думаю, от этого шлейфа она уже не избавится никогда. Похоже, обкатывается некое ноу-хау в отборе телеведущих на шоу именно с антирейтингом.

Шепелев интереснее Еремеева

Поклонники Дмитрия Шепелева разнесли в пух и прах нового ведущего программы «На самом деле». На мой взгляд, по заслугам. Любой человек, который выстраивает свою карьеру на скандалах, должен быть готов к провалу.

Отмечу: Шепелев выглядел в кадре интереснее. Сколько ни копируй Еремеев оригинал, все равно до него не дотягивает.

Надо сказать, шоу «На самом деле» не находится в списке моих фаворитов. Я, скорее, сужу о Шепелеве как о ведущем музыкальной программы, которым он был в прошлом.

Отмечу еще один факт. Несмотря на то, что Андрей Малахов и Дмитрий Шепелев запомнились в качестве ведущих скандальных проектов, к ним, на мой взгляд, практически не прилипает грязь, которая в них летит. У этих ведущих минимальный антирейтинг, что своего рода феномен. Но это прежде всего связано с тем, что они прошли на ТВ очень хорошую школу, не перепрыгивали через несколько ступенек, чтобы сразу получить в руки топовое шоу.

Поворот не туда

Удручает, что на современном ТВ, как мне кажется, сегодня явно наблюдается поворот не туда. Не те люди ведут телепроекты, не те темы затрагиваются. Все это абсолютно не устраивает телезрителей, и они активно заявляют о своем неприятии обилия чернухи и желтизны. Неужели мне снова нужно писать петицию, чтобы что-то начало меняться?! Недостаточно четверти миллиона подписей в 2017 году, когда я заявлял о необходимости изменения набившего оскомину формата новогодних огоньков? Все уже забылось? А зря!