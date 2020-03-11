Наргиз после скандала с Фадеевым нашла нового продюсера

Москва, 11 марта. Певица Наргиз Закирова, разорвавшая рабочие отношения с Максимом Фадеевым, нашла себе нового продюсера. Теперь артистка сотрудничает с Виктором Дробышем.

Исполнительница несколько месяцев сама занималась развитием своей карьеры. Однако в итоге приняла решение доверить ее Дробышу.

Продюсер, по словам Закировой, очень доброжелательно отнесся к ней.

«Когда я пришла к Виктору, между нами не было официоза. Не было там всяких этих: «Я продюсер, ты артистка, давай мы сейчас тут с тобой подпишем»… Импонировало, что не было этого всего. Он мне просто сказал: «Давай попробуем», — рассказала Наргиз.

Напомним, в августе прошлого года продюсерский центр Malfa направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Наргиз резко отреагировала на разрыв, случился скандал. Она заявила, что Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Певица не исключила, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение продюсера о разрыве контракта со звездой. Malfa она назвала тюрьмой.

Сам Фадеев недавно признался, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим «неадекватным поведением и завышенными требованиями».

Продюсер недавно выпустил свой загадочный англоязычный хит «Гугуша» (Googoosha) на русском языке. Впервые песню и клип к ней Фадеев представил еще в 2011 году.