Летящий из Иркутска в Москву самолет «заминировали» неизвестные

Москва, 11 марта. Самолет, следующий из Иркутска в Москву, «заминировали» неизвестные, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сообщение об угрозе взрыва поступило 11 марта по электронной почте. Командир корабля не стал запрашивать экстренную посадку, самолет направляется в место назначения.

Как уточнил источник, злоумышленники ежедневно присылают по 5-6 писем о «минировании» в разные аэропорты страны.

Как сообщают СМИ, на лайнере, летящем в Москву, находятся 155 человек вместе с членами экипажа. Самолет должен приземлиться в «Шереметьево» в 21.00.