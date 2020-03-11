Мужчина разнес стеклянные витрины аптеки в Тульской области. ФАН-ТВ

Сегодня в Тульской области, в городе Щекино, мужчина разгромил стеклянные витрины аптеки, разбил окна и дверь. Инцидент произошел на Юбилейной улице. Злоумышленника на месте задержали полицейские. Как сообщают очевидцы, бунтарь утверждал, что аптекари обсчитали его на 2000 рублей, правда произошло это еще в январе. В аптеке данные не подтвердили, а также добавили, что в результате ЧП сотрудница учреждения поранила руку.