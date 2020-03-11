В Фонде энергобезопасности объяснили, почему бензин в РФ не дешевеет вместе с нефтью

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему в России не дешевеет бензин, когда падают цены на мировом рынке нефти.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак и статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявили, что, несмотря на обвал нефтяных котировок, цены на бензин в России, в отличие от других стран, останутся неизменными.

«В нашей стране около 80, а то и больше процентов в стоимости бензина составляют всевозможные налоги, акцизы и сборы. То есть себестоимость нефти в цене бензина занимает маленькую долю», — объяснил Игорь Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт также напомнил, что сейчас проходит так называемый налоговый маневр, в рамках которого государство с одной стороны компенсирует нефтяникам разницу между мировыми и внутрироссийскими ценами на «черное золото», чтобы нефтяники не отправляли нефть на экспорт, когда цена на нее находится на высоком уровне, и не поднимали цену на внутреннем рынке.

«По сути, государство субсидирует внутренний рынок нефтепродуктов, — заметил Юшков. — С другой стороны, когда нефть сильно дешевеет, нефтяники, наоборот, делают в государственную казну дополнительные выплаты в рамках так называемой демпфирующей надбавки. То есть, по сути, государство определенными инструментами регулирует цену на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это позволяет сохранять стоимость бензина и дизеля на стабильном уровне и фактически отвязывает стоимость топлива на российском рынке от внешних изменений. Иными словами, если нефть в мире стала дорогой, бензин в России не дорожает, и если нефть на мировом рынке дешевеет, в РФ бензин стоит по-прежнему. Это своего рода госрегулирование. Система стабильная, она исключает и риски, и возможности для понижения стоимости топлива», — объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Он подчеркнул, что в настоящее время стоимость нефти стабилизируется.

«Если в понедельник, 9 марта, когда российские биржи были закрыты, стоимость нефти марки Brent на мировых рынках в моменте падала до 31 доллара за баррель, то вчера и сегодня цена нефти находится на уровне 36-38 долларов. И это хорошо. Сейчас рынок ждет каких-то новостей», — добавил Игорь Юшков.

Напомним, цена на нефть на мировом рынке рухнула в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота. На фоне распространения коронавируса Россия настаивала на продлении договоренностей на прежних условиях. Эту позицию поддержал Казахстан, однако другие участники объединения, в том числе Саудовская Аравия, предложили наращивать объемы добычи нефти. Переговоры провалились.