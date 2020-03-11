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Экономика

Белоруссия сделала России новое предложение по нефти

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Белоруссия сделала России новое предложение по нефтиМосква, 11 марта. Белоруссия на фоне обвала цен на нефть сделала России новое предложение по поставкам этого сырья, заявил премьер-министр республики Сергей Румас после переговоров с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

Видео общения Румаса с журналистами после этой встречи опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Совета министров Белоруссии Александра Исаева. 

«Ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний», — заявил он.

По его словам, Москва приняла эти предложения и пообещала в ближайшее время обсудить этот вопрос с нефтяными компаниями, после чего даст ответ. 

«На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, что мы продвинемся в решении этого нефтяного спора», — добавил Румас.

Напомним, в 2020 году Москва и Минск так и не заключили новый договор о поставках нефти. 3 января поставки этого топлива в Белоруссию были прекращены. В конце января Лукашенко заявил, что в споре с Москвой о поставках газа и нефти Белоруссию «поставили раком». 

В начале февраля стало известно, что стороны возобновили переговоры по формированию цен на нефть и газ. По словам Лукашенко, позиция Минска в этих переговорах такова: Белоруссия хочет, чтобы Россия поставляла ей нефть беспошлинно, но если это невозможно, тогда продавала по мировым ценам. Помимо этого, Лукашенко возмущает, что беспошлинные поставки были заменены налоговым маневром.

 

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