Психотерапевт призвал заняться половым просвещением родителей российских школьников

Санкт-Петербург, 11 марта. Программа полового воспитания детей в школе должна быть направлена в первую очередь на родителей, которые смогут подготовить своих детей к правильному восприятию подобной информации. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, директор ИПМП им. Б. Д. Карвасарского Равиль Назыров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Назыров стал участником пресс-конференции на тему «Проблема полового просвещения детей в школах», которая состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что программа нравственно-полового воспитания детей также должна быть направлена на родителей, которые смогут рассказать детям всю нужную информацию.

«Обязательна должно быть совмещение с родительскими действиями. Учить надо сначала родителей, а потом делать шаги к детям. Узкие вещи должны обсуждаться в кабинетах специалиста: психолог, сексолог», — пояснил он.

Он также добавил, что вопрос нравственно-полового воспитания детей является крайне важным, поэтому должен обсуждаться на государственном уровне.