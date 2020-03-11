Порошенко обостряет ситуацию на Украине после встречи Медведчука с Путиным

Пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряла большинство в Верховной раде Украины; бывший президент страны Петр Порошенко пытается не допустить дальнейшее взаимодействие Владимира Зеленского и Виктора Медведчука. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Озабоченность Порошенко

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента страны Владимира Зеленского, СБУ и руководства Верховной рады публично отреагировать на поездку депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву. При этом фракция заявляет, что данный визит был «сознательной провокацией».

Президент России Владимир Путин 10 марта провел в Кремле встречу с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером российской Государственной думы Вячеславом Володиным.

«Требуем от президента Зеленского публичной реакции на эти действия… требуем от СБУ и Госбюро немедленно начать расследование в отношении контактов представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом «диалоге» с Москвой», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте партии.

«Махание кулаками после драки»

Как напомнил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, Медведчук не в первый раз за последнее время ездит в Москву и встречается с российскими лидерами.

«В марте прошлого года, помнится, Порошенко уже бесился из-за одной такой поездки, обещая «разобраться» с Медведчуком и Юрием Бойко. А ведь он был тогда еще президентом. И даже СБУ подключилась. И что? Довольно быстро забыли. Очевидно, что тогда Порошенко требовалось просто сотрясти воздух «патриотическими» лозунгами на фоне проходящих выборов, которые он уже проигрывал. Сейчас заявления партии Порошенко напоминают махание кулаками после драки. Или попросту попытку привлечь к себе внимание», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Порошенко пытается занять место главного оппозиционера, причем именно в «патриотической» нише. Для этого он просто повторяет набор действий: ругает Зеленского за переговоры с Россией по Донбассу, обещает добиться посадки Медведчука и так далее.

«При этом талдычит, что, мол, кругом «зрада», а вот при мне такого не было». Да все тоже самое было. Набор заявлений Порошенко ограничен, так что они будут повторяться достаточно часто. Обращать внимание на них не стоит от слова «совсем». Порошенко сегодня в политике — никто и звать никак. Все его заявления — это пустое сотрясание воздуха и неуклюжая попытка пиара разлагающегося политического трупа», — заключил Дмитрий Родионов.

По словам политолога Максима Жарова, партия Петра Порошенко намеренно обостряет ситуацию после встречи Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, потому что пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряла большинство в Верховной раде Украины.

«Как подсчитали украинские журналисты, при голосовании за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки пропрезидентская фракция дала всего 179 голосов из 263 проголосовавших за это решение. В числе вошедших по этому вопросу в коалицию с пропрезидентской фракцией были и депутаты от «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Поэтому сейчас «Европейская солидарность» Порошенко требует от всех фракций в Раде дистанцироваться от Медведчука, чтобы предотвратить дальнейшее взаимодействие офиса Зеленского и Медведчука», — уверен Максим Жаров.

В то же время эксперт назвал взаимодействие Зеленского и Медведчука ситуативным и эпизодическим. Рассчитывать на то, что с помощью Медведчука удастся смягчить курс Зеленского на агрессивные действия Украины против России, не приходится.