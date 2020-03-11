Минобороны РФ переносит международную конференцию по безопасности из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Министерство обороны России переносит на 2021 год IX Московскую международную конференцию по безопасности. Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнили в военном ведомстве, планировалось, что в мероприятии примут участие делегации из 115 стран.

В 2019 году в конференции приняли участие более 1000 представителей из 111 государств мира, в Москву прибыли 77 делегаций, 55 государств направили делегации на самом высоком уровне — это министры обороны, иные руководители военных ведомств, их заместители, начальники генеральных штабов. Во многих странах, которые присылали свои делегации на конференцию в Москву в прошлом году, сейчас активно распространяется коронавирусная инфекция.