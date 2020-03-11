Эксперт Минздрава России выступил за половое воспитание в школах

Санкт-Петербург, 11 марта. Доктор медицинских наук, эксперт Научного совета Минздрава России Равиль Назыров поддержал идею проведения уроков полового просвещения в школах.

«Очень узкие темы должны рассматриваться на специальных отдельных уроках для девочек и для мальчиков», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Аналогичную позицию выразил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин.

«Мое мнение — должны быть как отдельные уроки, так и совместные», — подчеркнул парламентарий.

А вот другие участники пресс-конференции высказали альтернативное мнение. Так, например, представитель РИСИ в странах Северной Европы Йохан Бекман считает, что вопросом полового воспитания должны заниматься семьи, а не школы.

«А почему не говорят, что родители должны рассказывать детям? Это идеология ювенальной юстиции», — полагает эксперт.

Заведующая кафедрой педагогики и психологии Инна Васютенкова в свою очередь видит решение проблемы в качественной специализированной литературе, где на доступном для подростка языке будут даны ответы на все его вопросы. Васютенкова обратила внимание на то, что многие родители сами не знают, как говорить с ребенком на столь откровенные темы.