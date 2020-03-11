Сирия, 11 марта. 761 сириец вернулся в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. Прогремел взрыв в городе Идлиб. ИГ1* организовало атаку с участием террориста-смертника в зоне контроля SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести ответный огонь по укрепрайонам террористов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: направило террориста-смертника на позиции SDF в городе Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили очередную партию подкреплений в Идлиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в САР 761 сирийца.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что за последние 24 часа в САР вернулся 761 сириец. Ранее они пребывали в лагерях для беженцев в Ливане и Иордании. Согласно опубликованным данным, 203 человека пересекли границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенные на окраинах Дамаска и Хомса. Остальные 558 перебрались через погранпереход «Насиб» на юге Даръа. Как известно, власти Сирийской Арабской Республики (САР) предпринимают все необходимые меры для увеличения потока возвращающихся сирийских беженцев с территорий иностранных государств.

Напомним, многие граждане САР бежали после того, как их родные населенные пункты оккупировали боевики вооруженной оппозиции или террористы бандгрупп, связанных с ИГИЛ1. Однако после масштабных освободительных операций САА, проводившихся весной-летом 2018 года, юго-западные сирийские провинции оказались под полным контролем правительственных сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районах, подконтрольных курдским боевикам, произошла еще одна вылазка боевиков «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (Sada_AlSharqieh), террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство, приблизившись к отряду «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Аш-Шаафа. В результате взрыва погиб один из жителей населенного пункта, ранения получили два члена SDF. По сведениям военного источника в сети Telegram (rybar), погибшего звали Мухаммад Халиф аль-Фрейх. Инцидент произошел у мечети Аль-Харата. Этому предшествовали налеты джихадистов выше по Евфрату — у города Дарнидж и в районе поселения Кушат.

Таким образом, несмотря на то, что курдские боевики время от времени заявляют о проведении антитеррористических операций, число нападений «спящих ячеек» ИГ не уменьшается. Напомним, в первой половине дня SDF утверждали, что им удалось задержать десять подозреваемых в сотрудничестве с ИГ лиц.

Провинция Идлиб

Поступила информация о взрыве в административном центре провинции. По фото, опубликованном на странице военного источника в сети Telegram (warjournal), можно предположить, что инцидент произошел в одном из жилых кварталов города. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что Турция перебросила в Идлиб очередную партию подкреплений. Военный конвой пересек сирийскую границу через пограничный переход «Кафр-Лясин», расположенный на северо-западе провинции. О составе колонны пока ничего неизвестно. Напомним, накануне в регион также были переброшены более 100 транспортных средств и военной техники.

Провинция Хама

Продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований на северо-западе от Хамы. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что артиллерия правительственных сил ведет огонь по фортификационным сооружениям исламистов на окраинах населенного пункта Ас-Сирмания в долине Аль-Габ. Напомним, ранее также поступала информация о перестрелках на данном направлении, которые были инициированы джихадистами. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.