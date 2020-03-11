Фанатов шокировал внешний вид Овсиенко на фото с Алибасовым

Москва, 11 марта. Известный музыкант Бари Алибасов поделился с фанатами совместной фотографией с экс-участницей группы «Мираж» Татьяной Овсиенко. Изменения во внешности артистки, заметные невооруженным глазом, обеспокоили пользователей Сети.

На снимке звезды запечатлены в обнимку, они улыбаются, а Овсиенко показывает большой палец.

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна вам подскажет», — написал в посте Алибасов.

Подписчики мгновенно отреагировали на публикацию. Фанатов шокировал внешний вид 53-летней певицы, которую трудно узнать из-за многочисленных косметических процедур.

«Это Овсиенко??? Совсем на себя не похожа!» — отметила file4ka_71.

«Это не она… Что с губами у этой женщины?» — спросила в ответ svet_secretdream.

«Перекроила себя вдоль и поперек», — считает natalya.mtb_.

«Страшная стала!» — добавила taniakuzinati.1986.

«На кого она стала похожа? Тетка надутая», — констатировала elenagins.

«Грустно, что Овсиенко превращается в бабку», — написал scribo1150.

Звезда 90-х выступала в составе группы «Мираж» с 1988 по 1990 год, затем она решила начать сольную карьеру. «Капитан», «Школьная пора» и «Женское счастье» стали хитами и сделали Овсиенко едва ли не самой известной и любимой поп-исполнительницей того времени. Слава, однако, постепенно стала сходить на нет, а затем артистка пропала из поля зрения фанатов.