Экс-комбат «Айдара» признался, что руководил убийством журналистов ВГТРК

Киев, 11 марта. Бывший командир карательного батальона «Айдар» и депутат Верховной рады Украины VIII созыва Сергей Мельничук заявил о своей причастности к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском.

В интервью украинской газете он подробно рассказал о том, как 2 марта был задержан в Греции по запросу Интерпола по делу об убийстве российских журналистов, срок за которое в РФ получила экс-депутат Рады Надежда Савченко.

Мельничук сообщил, что к моменту гибели журналистов Савченко на самом деле якобы уже находилась в плену и не могла корректировать огонь. Бой велся под его руководством.

«Мне четко было видно, как в районе поста ГАИ собираются люди и периодически выходят на подмогу к тем, с кем я вел бой. Я видел только людей с оружием. Я позвонил артиллеристам на батарею и спросил, отмечен ли у них пост ГАИ, и попросил дать туда парочку пристрелочных снарядов. Они четко попали в цель», — вспомнил он.

По словам комбата, о смерти журналистов он узнал позднее, от таксиста. Тот рассказал, что от 10 до 15 ополченцев погибли сразу, и вместе с ними Корнелюк и Волошин.

На закономерное удивление представителя украинского СМИ таким откровенным признанием Мельничук отреагировал невозмутимо.

«Я прямо говорю, что это не журналисты, а люди, которые незаконно прибыли в страну, с целью собрать информацию в пользу другой страны. Они погибли во время боя», — подчеркнул экс-комбат.

Он признал, что журналисты погибли при его непосредственном участии, поскольку команда артиллерии была дана именно им.

Напомним, телекорреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин погибли в Донбассе 17 июня 2014 года во время съемок телесюжета о событиях в регионе. На обоих были опознавательные знаки, свидетельствующие о том, что они являются сотрудниками СМИ. Обвинение в причастности к убийству журналистов Следственный комитет России предъявил Надежде Савченко. Однако в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании осужденной по просьбе родственников погибших.