Адвокат «Свободного сокола» Дмитрий Григориади: Должностные лица должны нести ответственность за злоупотребления в отношении бизнеса

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что его подчиненные не должны вмешиваться в деятельность и споры между хозяйствующими субъектами.

«Считаю целесообразным рассматривать обращения от одной из указанных сторон лишь после решения арбитражного суда. Таким образом, раз и навсегда объективно исчезнет возможность руками сотрудников полиции добиваться определенных целей в сугубо корпоративном споре и все неминуемые потери списывать на государственные органы с формулировкой «кошмарят бизнес», — обозначил глава МВД.

Заявление министра было сделано буквально накануне публикации о том, как дать отпор рейдерам в погонах. В беседе с адвокатом Дмитрием Григориади Федеральное агентство новостей разбирало, как вести себя предпринимателю, против которого в нарушение всех возможных законодательных норм возбудили заказное уголовное дело. Примером послужило резонансное дело липецкого завода «Свободный сокол», у руководства которого от имени липецкого прокурора Константина Кожевникова и хозяина НЛМК Владимира Лисина вымогали сотни миллионов рублей, угрожая лишением свободы и развалом производства.

Как подчеркивает Григориади, руководство и коллектив трубного завода не просто столкнулись с «ошибками следствия» и правовым нигилизмом: используя все возможные и невозможные способы, абсолютно наплевав на требования закона, рейдеры в погонах вымогали деньги и активы, пытаясь уничтожить уникальное производство и лишить средств к существованию более 1,5 тысячи липчан. Для достижения своих преступных целей лица, стоявшие за атакой на «Свободный сокол», не гнушались ничем.

— Одна из насущных проблем, внимание которой неоднократно уделял в том числе и президент Владимир Путин, — необоснованное лишение свободы предпринимателей. По так называемым экономическим статьям заключение под стражу не допускается, однако силовики зачастую данный факт игнорируют (и подобный прецедент имелся в деле «Свободного сокола»). Как вам удалось добиться справедливости?

— В статье 108 уголовно-процессуального кодекса содержится прямой запрет на заключение под стражу обвиняемого, если тому вменяется экономический состав и его деяние лежит в сфере предпринимательства (то есть если речь не идет о госсредствах, государственных торгах, налогах, интересах обороноспособности страны, коррупции и прочих подобных моментах). Однако в случае со «Свободным соколом» эти положения были полностью проигнорированы.

В обход положений УПК следователь предприняла попытку арестовать директоров «Свободного сокола». Суд, впрочем, не пошел на поводу у следствия: в соответствующем ходатайстве было отказано. В дальнейшем апелляционная инстанция также отдельно разъяснила, что вменяемое руководству предприятия событие относится к сфере предпринимательства. В свою очередь ни следователь, ни поддержавший ее позицию надзирающий прокурор за попытку открытого нарушения нормы закона не понесли ответственности за свои действия.

К слову о судах, которых было два (№А36-4006/2016 и №А36—16165/2017). Оба судебных спора между заводом и Липецкой энергосбытовой компанией закончились в пользу «Свободного сокола». В первом случае энергетикам отказали в удовлетворении заявленных требований, во втором — снизили требования в шесть раз, до 70 млн рублей (с более чем 400 млн). Первое дело, прошедшее все инстанции от первой до Верховного суда, рассматривали восемь судей, еще семеро — второе.

После предъявления обвинений и задержания руководства завода суд (два судьи первой и судья апелляционной инстанции) установил, что заключение под стражу директоров является недопустимым. 18:0 — пошутили бы любители футбола. Вот только когда на кону стоит будущее производства с полуторатысячным коллективом, которое отчисляет налоги в бюджет и платит зарплату людям, шутки не выглядят уместными.

После многочисленных жалоб «Свободного сокола» в Генеральную прокуратуру надзорное ведомство пресекло длившийся более года беспредел. Генпрокурор вынес предупреждение о неполном служебном соответствии прокурору Липецкой области, а заместитель начальника следственного департамента МВД России отменил постановления о привлечении директоров предприятия в качестве обвиняемых.

Как итог — 20 должностных лиц, которых утверждал в должности президент, в пределах своей компетенции пришли к выводу, что действия руководства «Свободного сокола» являются добросовестными и не образуют состав уголовного дела, поскольку являют собой гражданский спор двух хозяйствующих субъектов.

– В материалах уголовного дела в отношении руководства ЛТК «Свободный Сокол» вы обнаружили рапорт сотрудника ФСБ о миллиардных задолженностях и признаках хищения со стороны Липецкой энергосбытовой компании. При этом уголовное преследование заводится на представителей завода, а не на энергетиков. В чем здесь логика?

– Из анализа документов можно сделать вывод о незаконных действиях со стороны гарантирующего поставщика электроэнергии (ОАО ЛЭСК) в отношении электросетевой компании МРСК, компании с государственным участием: согласно изложенной в бумагах информации, энергетики пытались необоснованно получить денежные выплаты. Поскольку в данном случае были задеты государственные интересы, к их расследованию была привлечена Федеральная служба безопасности.

А дальше – абсурд чистой воды: выявлен факт незаконных действий энергокомпании, материалы переданы в областное УМВД, но дело в итоге возбуждают по надуманной причине против трубного завода, как в поговорке про бузину в огороде и родственника в Киеве. Подобные манипуляции похожи на попытку маневра и прикрытия выявленных ФСБ нарушений: силовики вроде реализовали приобщенный к делу рапорт, но само дело возбуждено в отношении совершенно других людей и по совершенно другому основанию. При этом региональная прокуратура, напомню, до самого последнего момента ни единой несостыковки и ни единого нарушения не замечала.

– Другая схема, которая часто используется при рейдерских атаках на бизнес – заваливание судебных инстанций исками без ссылок на уже принятые судебные решения, намеренное искажение фактов и подлог документов. «Свободный Сокол» столкнулся и с подобным?

— Действительно, в деле трубного завода имели место несколько фактов прямого обмана суда. В частности, – подача одинаковых исков в разные суды без сообщения о том, что дело ранее уже было рассмотрено. Пример: суд в Липецке рассматривает дело во всех инстанциях, но принимает решение, которое не устраивает заявителя. Что он делает? Подает тот же иск в московский суд, при этом не сообщая о решении липецкого!

Мы столкнулись и с другим вопиющим фактом. Предприниматели знают: по итогам каждой налоговой проверки на первом этапе составляется предварительный акт, после чего компания обозначает моменты, с которыми не согласна, и эти моменты рассматриваются дополнительно, после чего составляется конечный документ. В деле «Свободного Сокола» следователь ссылался в своих обвинениях именно на предварительный акт налоговой проверки, который не являлся конечным документом! Только представьте: на ваше предприятие может прийти налоговая, составить бумагу с неточностями и ошибками, которые будут исправлены после обжалования в установленном виде. Но против вас все равно возбудят уголовное дело. Звучит абсурдно? Да, но именно с такой практикой мы столкнулись.

Не секрет, что возбужденное «по заказу» уголовное дело позволяет с легкостью получить доступ к информации, которая относится к коммерческой тайне. Как предприятию защитить свои интересы?

– Если у силовиков стоит задача оказать давление или уничтожить бизнес, к ее реализации привлекаются не только правоохранительные, но и различные контрольно-надзорные органы – экологический надзор, санэпидемстанции, пожарные, ФНС. В ходе рейдерской атаки на предприятие данные налоговиков по контрагентам компании, ее рынкам сбыта, финансовой ситуации бесценны. О сохранности полученных при проверках данных, к сожалению, можно лишь мечтать: данные начинают «гулять» и могут с легкостью в конечном счете оказаться у ваших конкурентов и у организаторов рейдерской атаки. Бороться с этим можно и нужно в суде, опротестовывая каждый шаг, предпринятый в отсутствии законных оснований.

В случае со «Свободным Соколом» рейдеры смогли частично достичь своих целей, потеснив компанию на рынке. Получив доступ к финансовой информации и данных о контрагентах, они организовали вал заказных статей, публикаций в соцсетях и телеграм-каналах, очерняющих репутацию завода (подобные технологии используются для недобросовестной конкуренции и рейдерских атак). «Свободный Сокол» лишился нескольких крупных контрактов: в результате, трубы в России будут укладывать иностранные компании, а бюджет Липецкой области недополучит 600 млн налоговых отчислений, которые могли быть потрачены на зарплаты медикам и учителям, ремонт школ и больниц.

Надо сказать, что от действий рейдеров в погонах пострадали не только руководители предприятия и бюджет региона. Нападкам подверглись и судьи, принимавшие решения, которые не устраивали оппонентов «Свободного Сокола». Однако самым болезненным ударом был арест счетов: под ударом оказалось не только производство, но и полуторатысячный коллектив - люди, которые были лишены возможности стабильно получать заработную плату.

— Хотелось бы о​​​​​​​становиться на этом вопросе подробнее. Насколько часто сегодня можно встретить подобную «карусель»: необоснованный арест счетов – решение суда о незаконности ареста – новый арест (и далее по кругу)? Как в таких случаях сохранить производство?

— К сожалению, в этом плане дело «Свободного Сокола» не уникально. Мне приходилось наблюдать подобные «арестные карусели» и в других регионах, – схема, широко распространенная среди недобросовестных силовиков, оказывающих давление на бизнес.

Следователь накладывает арест на счета компании, после чего компания оспаривает этот арест в суде. Суд признает его незаконным и отменяет, но… счет автоматически не размораживается. Требуется время на то, чтобы решение поступило в банк, причем по дороге от следователя оно может «потеряться», «зависнуть» на несколько месяцев. Все это время деятельность предприятия фактически парализована: ему нечем расплачиваться за услуги поставщиков и даже выплатить людям зарплату. И это лишь один круг ада: стоит документам поступить в банк, как следователь снова, по тем же самым основаниям – так же незаконно – может наложить новый арест на счета.

В итоге средства предприятия могут быть заблокированы на срок от полугода и более. Это уже не просто «временные трудности», а вопрос выживания бизнеса.

Почему следователи (а речь правильнее вести о конкретных следователях, а не следствии как институте) идут на подобные шаги? Вариантов всего два – некомпетентность (во что верится с трудом) или умышленное злоупотребление правом. И это, в свою очередь, еще раз показывает нам, что тема ответственности должностных лиц, совершающих подобные деяния, не просто назрела – перезрела!

— За время нашего разговора вы не раз упоминали про ответственность, в частности – со стороны тех, кто в рамках своих должностных полномочий предпринимает явно противоречащие законодательству шаги. Видите ли вы возможность подобную ответственность установить?

– Вопрос ответственности должностных лиц, которые совершают незаконные действия, мегаактуальны в нашей стране. На фоне падения цен на нефть становится очевидным, что экономическая стабильность возможна только с развитием промышленности и созданием благополучного инвестиционного климата для бизнеса, о котором неоднократно говорил президент. Но именно подобные методы давления со стороны силовых структур и откровенное уничтожение уникальных предприятий ставят под угрозу весь сектор экономики. 600 миллионов рублей налоговых поступлений Липецкая область уже потеряла от незаконных действий силовиков. Каковы будут общие потери и сколько сотен миллионов рублей теряет бюджет по всей стране, сложно даже представить!

Ведь ситуация доходит до абсурда: человек, который действует в нарушение закона и понимает, что не понесет наказания, может одним росчерком пера парализовать работу тысяч людей, развалить уникальное в масштабах целой страны производство. Просто потому, что так решил (или его так «замотивировали»). Стоит единожды публично пресечь подобные действия, привлечь такого исполнителя к строгой ответственности – и ВВП страны увеличится в разы. Зависимость здесь прямая: снизив возможность осуществлять недобросовестное давление на производство, на бизнес, на сферу услуг мы дадим и предпринимателям, и их работникам, инвесторам уверенность в завтрашнем дне, уверенность в своем будущем и будущем их семей. От этого выиграют все: и государство, и экономика, и все наше общество.