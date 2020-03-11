Толстой ушел на добровольный карантин после поездки во Францию

Москва, 11 марта. Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой ушел на двухнедельный добровольный карантин после своей поездки в Париж, где проходило заседание постоянного комитета ПАСЕ. Об этом парламентарий сам рассказал в Facebook.

«Несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь», — говорится в записи.

Толстой отметил, что во Франции коронавирусом заразилось уже 1600 человек, включая четырех депутатов парламента. При этом политик подчеркнул, что чувствует себя хорошо и остается на связи, а его помощники будут работать в штатном режиме в Люблино, пишет НСН.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Во всем мире уже зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось. ВОЗ признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В Европе от заразы больше всего пострадали Германия, Италия, Испания и Франция.

Украина, где также выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, в среду ввела двухнедельный карантин. До 3 апреля в стране будут закрыты все учебные заведения и отменены массовые мероприятия.