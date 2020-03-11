Рожин объяснил, к чему приведет попытка Эрдогана «усидеть на двух стульях» в Сирии

Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «усидеть на двух стульях» в риторике по Сирии может дорого обойтись ему в будущем. Сейчас в Идлибе наблюдается отвод тяжелой техники с турецких обсервационных пунктов, и, одновременно с этим, Анкара продолжает делать резкие выпады в адрес Москвы и Дамаска. Что это значит и как расценивать заявления турецкого лидера, объяснил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее президент Турции пригрозил Сирии ударом, если Дамаск будет нарушать режим перемирия в провинции Идлиб.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по решению проблемы сирийского Идлиба, в частности — не размежевала «вооруженную оппозицию» САР и террористов.

Борис Рожин считает, что Турция пытается переложить на Дамаск ответственность за нарушение боевиками перемирия в Идлибе. При этом в начале марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что итогом полутора лет действия сочинских соглашений по САР с Анкарой стало сращивание укрепленных районов террористов с наблюдательными постами Турции.

«Турция старательно перекладывает ответственность на Дамаск, перекидывает мячик на сторону России. Плюс Эрдогану нужно поддерживать воинственность риторики для своей внутренней аудитории, которая не очень довольна теми договоренностями, которые были заключены в Москве», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

Турция также не оставляет попыток привлечь внешних игроков, в том числе США, на свою сторону в вопросах борьбы за влияние в северо-западной Сирии. Спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри уже заявил, что Вашингтон может предоставить Анкаре дополнительную помощь по линии НАТО из-за обострения ситуации в Идлибе. Накануне президент Турции и вовсе заявил, что турецкие разведывательно-ударные БПЛА уничтожили восемь ЗРПК «Панцирь-С1», поставленных Россией Сирии. Правда, позже выяснилось, что на самом деле от турецких ударов в Идлибе пострадало лишь два «Панциря» САА.

«Эти заявления идут параллельно с тем, что Турция на самом деле делает. То есть наблюдается ряд признаков, которые говорят, что вероятность эскалации несколько снизилась за последние дни в силу наращивания контактов по военной линии между Россией и Турцией. Вывод тяжелой техники с ряда обсервационных пунктов турецкой армии также говорит, что турецкая армия не ожидает прямой эскалации. Но, опять же, это вопрос прежде всего не военный, а политический», — обратил внимание эксперт.

Если в Анкаре посчитают, что текущая сделка совсем не выгодна Турции — либо к этому мнению ее будут подталкивать другие страны — вероятность эскалации в регионе все же останется.

«Механизм эскалации довольно простой: обвинения в адрес сирийского правительства в том, что оно нарушает [режим прекращения огня] и переход к каким-то ударам по объектам сирийского правительства с последующим срывом этой сделки, которая и так не выглядит перманентной, но в таком виде она, в теории, может просуществовать несколько месяцев», — заявил Борис Рожин.

По итогам российско-турецких переговоров, состоявшихся в Москве, Россия и Турция смогли добиться соглашения по решению конфликта в сирийском Идлибе. Страны выступили с заявлением о необходимости политического урегулирования, для чего необходимо выполнение как прошлых, так и новых соглашений. Стороны договорились о прекращении боевых действий по существующей линии соприкосновения с 6 марта, а с 15 марта должно начаться совместное патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Тронбе до населенного пункта Айн аль-Хабр. Кроме того, планируется создание коридора безопасности на шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.

Однако некоторые круги в Турции недовольны договоренностями, на которые пошел Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Рейтинг президента Турции в феврале упал на 7%. Рожин заявил, что дальнейшие попытки Эрдогана «усидеть на двух стульях» в позиции по Сирии могут дорого ему обойтись.