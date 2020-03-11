Ради победы над Трампом Байден может рискнуть с Клинтон

По итогам «малого супервторника» в США на демократических праймериз в шести штатах вновь уверенно побеждает бывший вице-премьер Джо Байден. Он берет верх в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури, позволив своему конкуренту, сенатору Берни Сандерсу, «взять» лишь Северную Дакоту и, возможно, штат Вашингтон. Республиканцы со своим кандидатом определились с самого начала, поэтому оппонентов у действующего президента США Дональда Трампа в стане «красных» нет.

Верхушка Демократической партии изо всех сил тащит «своего человека», 77-летнего Джозефа Байдена — еще более откровенно, чем тащила четыре года назад Хиллари Клинтон. И тогда, и сейчас альтернативным кандидатом у «синих» является левак Сандерс, вольно или невольно исполняющий роль аутсайдера-спойлера. И по результатам нового акта предвыборного шоу разрыв между ними снова увеличится в пользу первого.

Иными словами, на выборах 3 ноября 2020 года, скорее всего, встретятся Дональд Трамп с Джозефом Байденом, и в итоге эта президентская кампания может стать самой скучной и предсказуемой в XXI веке. Даже соперничество Барака Обамы с «никаким» Миттом Ромни в 2012 году выглядело более впечатляющим.

Но все еще может измениться. В американских масс-медиа все активнее обсуждается тема о том, что в президентских выборах 2020 года может и готова принять участие Хиллари.

Впрочем, такое участие сейчас представляется возможным в одном-единственном случае: если партийный съезд «синих», который пройдет 13–16 июля в Милуоки, утвердит супругу 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, главу Госдепартамента в 2009–2013 годах и официального кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года в качестве напарницы Байдена и, в случае победы, — будущего вице-президента США.

Конечно, связка Хиллари с Байденом объективно является менее «проходной», чем связка Хиллари с Майклом Блумбергом или даже с Сандерсом. Но, во-первых, в любой другой комбинации Байден против Трампа вообще не будет иметь никаких шансов, а во-вторых, эта связка максимально приемлема, почти идеальна для демократического партаппарата.

Но если задаться вопросом, почему бы Джозефу Байдену не взять столь популярного в США политика (почти 66 миллионов голосов избирателей всего четыре года назад) себе в вице-президенты, то сразу обнаружится множество «подводных камней».

Прежде всего, тогда президентская кампания самого Байдена будет закончена. Вернее, она превратится в кампанию-реванш Клинтон за поражение 2016 года, а сам «старина Джо» станет, как это ни парадоксально, политической фигурой второго плана. Даже если, вопреки всему, эта связка победит — а она все-таки может и победить, стоит только американской экономике обвалиться до середины октября.

Но только тогда для Байдена, скорее всего, и начнутся настоящие проблемы. Потому что, согласно американскому законодательству, в случае каких-то неприятностей с президентом его место занимает вице-президент — и подобное в прошлом веке случалось не однажды. Так было в 1945 году с Франклином Рузвельтом и Гарри Трумэном, так было в 1963 году с Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсоном, так было в 1974 году с Ричардом Никсоном (отставку которого обеспечила как раз Хиллари) и Джеральдом Фордом.

Захочет ли Байден рисковать пополнить собой этот ряд? Ведь всем хорошо известно, что в шкафу клана Клинтонов — уже десятки «скелетов». В самом прямом, а не метафорическом смысле. Не только «разоблачителей» и «предателей», но и многих, кто не успел стать ни тем, ни другим. И ключи от этого шкафа — не у «саксофониста» и любителя юных практиканток Белого дома Билла, а у Хиллари.

Квентин Тарантино, кстати, со своей известной кинодилогией «Убить Билла», не отдыхает и не курит в сторонке — это продакт-плейсмент Хиллари (желтый — ее любимый цвет). Экс-первая леди Америки мнит себя примерно такой, как «Черная мамба» в исполнении Умы Турман. Помните ее комментарий к кадрам убийства Муаммара Каддафи: «Мы пришли, мы увидели, он умер»? Чем не смертельный укус змеи? Своих же врагов или просто тех, кто стоит у нее на пути, «Киллари» представляет ровно так, как и бывшего лидера Ливийской Джамахирии: «Вау!..»

Байден знает Хиллари как облупленную и в свое время лично настаивал перед Обамой на том, чтобы заменить ее в Госдепартаменте на Джона Керри. Поэтому вряд ли он захочет идти на дополнительные риски ради все равно сомнительной, но в перспективе — еще более опасной для него победы над Трампом.

Но эта интрига будет сохраняться до партийного съезда в Милуоки.