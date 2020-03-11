Василий Капельник 12 марта: история и традиции, приметы и запреты, обряды на здоровье

Память преподобного Василия Декаполита (Исповедника) православная церковь чтит 12 марта (28 марта по старому стилю). Этот день в народном календаре называют Василий Капельник. На Руси для этого дня были специальные обряды, которые, как считалось, помогали приманить удачу и обеспечить здоровье.

Кто такой преподобный Василий

Василий Декаполит, или Василий Исповедник — это византийский монах, христианский подвижник, живший в VIII веке в Константинополе. Василий был учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, которого церковь поминает 11 марта. Оба исповедника вместе несли тяготы, которые обрушились на них во времена иконоборчества при императоре Льве Исавре. Василий вместе с Прокопием были подвергнуты жестоким истязаниям и брошены в темницу, где пребывали до смерти императора.

После смерти своего гонителя подвижники были освобождены и продолжили свое служение. Василий и Прокопий прожили еще около десяти лет и умерли своей смертью.

Василий Капельник в народной традиции

Название Капельник вопросов не вызывает — в это время весна активно заявляет о своих правах звонкой капелью. На Руси крестьяне в это время готовились к севу, а по капели пытались узнать, крепка ли дорога, или в дальнюю поездку лучше не отправляться, чтобы не увязнуть в грязи.

Время было голодное, великопостное, поэтому считалось, что пора подкрепить силы и попросить у природы здоровья. На Василия был принят специальный обряд — селяне отправлялись в лес за еловыми или сосновыми ветками. На Руси считалось, что хвойный смоляной дух очищает воздух и приносит здоровье всей семье.

Из хвои варили напитки и настои, которые помогали от расшатывания и выпадения зубов, а также от других болезней (такое действие отвара из хвои подтверждено учеными — это главное подручное средство на севере от цинги).

Детей, которые ослабли за время зимы, на Василия было принято лечить при помощи овец. Ребенка укутывали в овчинный тулуп и клали на пороге избы. Отец больного малыша загонял в избу овец, а потом выгонял их обратно во двор. Считалось, что овцы и овечий тулуп забирали себе болезнь ребенка.

Приметы и поговорки

На Василия Капельника следили за таянием снега на крышах.

Крестьяне говорили:

— На Василия глянь на капельники (сосульки) — и капель пойдет. — Василий придет — зима капелью заплачет.

По сосулькам смотрели, каков будет урожай. Длинные сосульки считались признаком того, что хорошо уродится лен.

Дождь на Василия сулил теплое хорошее лето и обильный урожай. По таянию снега вокруг стволов деревьев судили о предстоящей весне: если края прогалин крутые — весна будет дружная и быстрая, пологие — весна будет затяжная, с холодами.

Запреты на Василия

Среди запретов было несвоевременное начало сева, торопыг осуждали: считалось, что начатая раньше срока посевная могла навлечь заморозки.

Также не одобрялись поездки по подтаявшим дорогам, особенно дальние, поскольку застрявшую телегу пришлось бы вызволять всей деревней.