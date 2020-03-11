Правительство Сирии помогает беженцам из Алеппо вернуться домой — видео ФАН

Алеппо, 11 марта. Правительство Сирии оказывает помощь беженцам из Алеппо, которые получили возможность вернуться в родной город после нескольких лет изгнания. Силами министерства туризма Сирии были организованы регулярные бесплатные автобусные рейсы для беженцев в различных провинциях страны.

Напомним, население Алеппо массово бежало из города во время наступления террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). Теперь, после того как Сирийская арабская армия выбила террористов из последних кварталов на западе города, беженцы получили возможность вернуться.

Вернувшийся в Алеппо мужчина по имени Абу Мухаммед рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об убийствах и разгуле криминала в захваченных террористами районах Алеппо. Большинство беженцев счастливы вернуться в родной город, даже те, чьи дома оказались уничтожены в ходе боевых действий.

После окончательного освобождения Алеппо правительство Сирии развернуло работы по восстановлению всех общественных заведений и мест общественного пользования. Коммуникации в городе планируется в ближайшее время вернуть к довоенному состоянию и восстановить все коммуникации.

1 Организация запрещена на территории РФ.