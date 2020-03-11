Зрители оценили первый выпуск передачи «На самом деле» с новым ведущим

Москва, 11 марта. Актер Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле», которое выходит в эфире Первого канала.

Еремеев сменил Дмитрия Шепелева, который в конце февраля объявил о своем увольнении с Первого канала. Новый выпуск ток-шоу с Еремеевым был посвящен убийству жителя Нижнего Новгорода, в котором обвиняется группа подростков. Зрители Первого канала высоко оценили Еремеева в роли ведущего телепередачи «На самом деле». По мнению телезрителей, Еремеев обладает харизмой и тактичностью, поэтому хорошо справляется с поставленной задачей.

«Еремеев хорош в новой роли ведущего Первого канала! И команда программы «На самом деле» оценила работу с ним на отлично! Браво, Тимур!» — отмечает Александра Смирнова.

«Тимур, вы молодчина! Даже Сабина там была лишней. Всех вывел на чистую воду», — пишет Фира Шарипова.

«Дима хорош, а Тимур еще лучше», — делится своим мнением Kristina Kristina.

«Тимур молодец! И не обращайте внимание на злобные вбросы обиженной семьи. Собака лает, караван идет. Удачи!» — пишет Ирина Талалай.

Стоит отметить, что в начале 2020 года в СМИ появились слухи об уходе Шепелева с Первого канала, однако телеведущий опроверг данную информацию. В конце февраля стало известно, что Шепелев уволился с Первого канала. Позднее стало известно, что Еремеев сменит Шепелева на посту ведущего ток-шоу «На самом деле».