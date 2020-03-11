Украина на три недели ввела карантин из-за коронавируса

Киев, 11 марта. Правительство Украины на три недели ввело карантин в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом в среду сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» (бывший «Блок Петра Порошенко») Виктория Сюмар.

«Ввели карантин. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — пишет он в Facebook.

Карантин предполагает закрытие всех учебных заведений, запрет на массовые мероприятия, а также введение ограничений на авиасообщение с некоторыми странами. Исключение составляют мероприятия «государственной важности», которые, по всей видимости, отменяться не будут. Украинские власти также закроют 170 из 219 пропускных пунктов на границе.

Кроме того, Киев выделил 100 млн гривен (284 млн рублей) на закупку масок для сотрудников государственных ведомств и ввел запрет на экспорт противовирусных препаратов, который будет действовать до 1 июня.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован на Украине 3 марта. Заболевшим оказался житель Черновцов, прибывший из Италии. После этого во всей Черновицкой области был введен 16-дневный карантин.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Во всем мире уже зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось. ВОЗ признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В Европе от заразы больше всего пострадали Германия, Италия, Испания и Франция.