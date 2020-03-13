Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

146
0 Оставить комментарий

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

Федеральное агентство новостей представляет одиннадцатый выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги недели: минувшая неделя оказалась весьма продуктивной для детища беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа», с 4 по 10 марта его миньоны выпустили 90 откровенно антироссийских статей (+1 позиция). Ожидаемый подъем НКО имени Ходорковского сместил с первой позиции не менее оппозиционную «Новую газету», которая, опубликовав 83 статьи, опустилась на второе место рейтинга ФАН (-1 позиция). «Эхо Москвы» вторую неделю подряд держит за собой бронзу (опубликовано 75 материалов антироссийского содержания).

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

На этой неделе оппозиционные средства массовой информации запускали фейки о борьбе с «конституционным произволом» и начале уголовного процесса по делу о сбитом 17 июля 2014 года Boeing рейса MH17. Помимо этого, либеральные издания активно пытались дезинформировать своих читателей статьями, рассказывающими, что ЦИК России представил логотип и слоган голосования по Конституции РФ.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей в головы читателей и формирования отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

Во вторник, 10 марта, Госдума во втором чтении приняла проект закона об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от фракции «Единая Россия» Валентины Терешковой. Она позволяет действующему президенту участвовать в следующих выборах в 2024 году. На следующий день законопроект одобрили в третьем чтении и члены Совета Федерации, после чего документ передали регионам для рассмотрения и часть субъектов Федерации уже его поддержала.

Сразу после произошедших событий, оппозиционные СМИ начали атаку против проводимых реформ, назвав предложение Терешковой «обнулением» полномочий Владимира Путина. Так, например, «Новая газета» выпустила статью с заголовком «Несменяемость Путина — узурпация власти», в которой в самых ярких либерально-разноцветных красках авторы утверждают, что решение депутатов ГД якобы антиконституционно, и, соответственно, все люди с «хорошими лицами» должны выходить на улицы, устраивать одиночные пикеты.

«Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности России с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной системы в целом», — цитата из статьи.

Объясняем: предложение Валентиной Терешковой не идет вразрез с действующей конституцией. Более того, сам президент во время выступления сообщил, что конечное решение по теме будет принимать Конституционный суд.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

Тем не менее за «Новой» антироссийскую повестку стало раскручивать и издание Ходорковского «МБХ Медиа». В материале «Амбарные замки Конституции: обновление или обнуление» научный сотрудник University college of London объясняет читателям, что России якобы придется отказаться от «демократической конституции» в угоду желанию действующего президента остаться у власти, хотя, как мы все помним, Путин лишь допустил, что может участвовать в выборах, однако четкого ответа он не давал.

Дальше всех в этой теме пошли сотрудники издания «Век», написавшие, что «Яблоко» и ОКС обвинили президента в узурпации власти. Члены либерального «Яблока» утверждают, что проводимая в стране конституционная реформа якобы незаконна, хотя она вот уже на протяжении двух месяцев активно обсуждается в СМИ и не противоречит законам Российской Федерации. Хотя, о чем может идти речь, если «Век» пишет, что в настоящее время якобы происходит уничтожение правовых основ государственности.

Напомним, обсуждение поправок в Конституцию РФ началось 15 января 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который предложил закрепить приоритет основного документа страны над международными актами, ужесточить требования к главе государства, парламентариям и госслужащим, закрепить в конституции социальные гарантии, изменить статус и полномочия Госсовета и так далее. К настоящему времени озвучено около 900 предложений, касающихся самых разных сфер жизни. Одно из них, инициированное Валентиной Терешковой и поддержанное Госдумой и президентом Путиным — это обнуление количества президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу о катастрофе с MH17. Как предполагают организаторы слушаний, суд будет длительным, он уже распланирован как минимум до конца следующего года. Рассмотрение же дела по существу начнется не ранее 8 июня.

Тем не менее это не помешало оппозиционным СМИ выпустить серию фейков о том, что Гаагский суд заранее обвинит Россию в крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Другими словами, антироссийские издания уже знают, кто виновен в гибели почти 300 человек, и пытаются убедить в этом своих читателей.

Так, «Новая газета» в статье «Россия использует защиту Барта Симпсона» сообщает, что у Российской Федерации якобы нет доказательств своей невиновности, а потому она будет, уже по традиции, все отрицать.

«Позиция России будет обычной: мы этого не делали, и вы не можете этого доказать. В США ее называют «защитой Барта Симпсона». К сожалению для них, в этом конкретном случае виновных видели многие, записали многие, подслушали многие, и они сами оставили после себя физические доказательства», — пишет «Новая».

Тут стоит напомнить, что все приводимые стороной обвинения доводы строятся на показаниях свидетелей, которые якобы опасаются за свою жизнь и потому не называют своих имен. Выходит, что такие «свидетели» могут нести полную ахинею, и суд будет к ним прислушиваться, притом, что Россию полностью отстранили от расследования причин крушения самолета, о чем ранее писал ФАН.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

«МБХ Медиа» в свою очередь пишет, что «Голландская прокуратура изучила все доказательства по делу о малазийском «Боинге». Самолет сбили с территории Украины из российского «Бука». Ресурс скандального олигарха заявляет, что следственная группа изучила и другие сценарии крушения самолета, например, взрыв на борту, уничтожение Boeing военным самолетом или ВСУ, однако все эти версии якобы не укладываются в рамки здравого смысла, а значит, если ничего другого не остается, виновата Россия, передавшая ЗРК «Бук» ополченцам Новороссии. При этом «следователи» полностью игнорируют приведенные ранее концерном ВКО «Алмаз-Антей» результаты натурного эксперимента, доказывающего, что российские системы «Бук-М1» не могли стать причиной разрушения гражданского самолета в небе над Донбассом.

Эту же позицию раскручивает и «Эхо Москвы» в своей статье «Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в препятствовании расследования дела сбитого рейса MH17».

Но дальше всех пошло издание Deutsche Welle, выпустившее материал с заголовком «Адвокат потерпевших в деле MH17: Мы услышим в суде имя Путина», который с самого начала настраивает читателя на то, что Россия априори виновата в крушении воздушного судна.

Дезинформация

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

11 марта Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Официальная презентация прошла перед заседанием ЦИК. Логотип представляет собой изогнутую конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Кроме того, на логотипе присутствует надпись «общероссийское голосование» и дата — 22 апреля. Слоган голосования — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Сразу после этого либеральные СМИ активно включились в обсуждения рекламной кампании Центризбиркома. Так, издания вроде «Дождя» и «Коммерсанта» открыто говорят о том, что ЦИК потратил почти 36 млн рублей исключительно на разработку логотипа и слогана этой кампании, намекая тем самым на нецелевое расходование бюджетных средств.

Но проблема этих изданий в том, что на самом деле 35,9 млн рублей — это стоимость всей (!) рекламной кампании, а не только стоимость разработки лого и слогана. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, эта сумма также покрывает создание рекламных роликов, множества наружных баннеров и других разъяснительных материалов.

Соответственно, в своих материалах оппозиция преследует лишь одну цель — ввести в заблуждение читателя, придавая негативный окрас действиям ЦИК.

За ними также послеживали РБК и «Ведомости».

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

Еще одной темой, на которой попытались сыграть некоторые СМИ, стала, как ни странно, забота мэра Москвы Сергея Собянина о здоровье жителей столицы. Так, власти Москвы до 10 апреля запретили в городе все массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек. Связано это с начавшейся во всем мире пандемией коронавирусной инфекции, однако антироссийские СМИ попытались это решение связать с политикой.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», — сообщил Собянин.

В статье «В Москве из-за коронавируса запретили мероприятия с числом участников более пяти тысяч» либеральный «Дождь» решил сместить фокус внимания с заботы о здоровье нации на оппозиционную риторику, упоминая о том, что ранее в мэрию было подано несколько заявок на проведение митинга 21 и 22 марта против «обнуления президентских сроков Владимира Путина и поправок в конституцию». Заявленная численность участников якобы была 50 тысяч человек. Теперь же, после запрета на проведение массовых мероприятий российской так называемой оппозиции не удастся провести свои митинги.

Примеру «Дождя» последовали и другие СМИ, как, например, «Новая газета» в статье «Больше трех не заражаться», «Коммерсант» с его материалом «Больше пяти тысяч не собираться» и «Эхо Москвы». Каждое из указанных изданий к сообщению о запрете массовых мероприятий приписало «важную», как они считают, информацию о сорванных планах оппозиции.

Мнение эксперта

Комментируя новый выпуск одиннадцатого рейтинга, политический аналитик и главный редактор Интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что несменные лидеры чарта («МБХ Медиа», «Эхо Москвы» и «Новая газета») выпускают наибольшее количество антироссийских статей только потому, что отрабатывают западные деньги.

«У них цель такая, они на этом [написании антироссийских материалов] деньги зарабатывают. Как им по-другому средства отрабатывать? Как им на своих сожителей переписывать недвижимость? Естественно, они все это дело монетизируют, вон, у Муратова спросите. Конечно, он никогда на такие вопросы не ответит, не расскажет, сколько в его газете стоит заказуха, и откуда столько недвижимости записано на его гражданскую жену. Вопросы сами собой отпадают, когда выясняется, что люди таким образом монетизируют свою антироссийскую деятельность. И за это уже давно пора ввести уголовную статью и сажать таких людей», — пояснил эксперт.

Руслан Осташко

Составление же рейтинга антироссийских СМИ Руслан Осташко назвал необходимостью, так как он помогает россиянам разобраться, кто на самом деле является врагом России и ее народа.

«В Интернете люди достаточно доверчивы, и я знаю большое количество людей, которые изначально, с учетом активности либеральных СМИ в соцсетях, просто не видели других источников информации. Но как только они знакомятся с другими источниками информации, у них начинают возникать подозрения, они начинают критически относиться к материалам либеральных СМИ, люди становятся более-менее адекватными. И наша задача максимально информировать россиян, а такие рейтинги всегда интересны, популярны, и люди будут думать, а почему либеральные СМИ постоянно в лидерах, и будут находить ответы», — заключил аналитик.

Новости партнеров

Новости партнеров