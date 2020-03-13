Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 11

Федеральное агентство новостей представляет одиннадцатый выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги недели: минувшая неделя оказалась весьма продуктивной для детища беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа», с 4 по 10 марта его миньоны выпустили 90 откровенно антироссийских статей (+1 позиция). Ожидаемый подъем НКО имени Ходорковского сместил с первой позиции не менее оппозиционную «Новую газету», которая, опубликовав 83 статьи, опустилась на второе место рейтинга ФАН (-1 позиция). «Эхо Москвы» вторую неделю подряд держит за собой бронзу (опубликовано 75 материалов антироссийского содержания).

На этой неделе оппозиционные средства массовой информации запускали фейки о борьбе с «конституционным произволом» и начале уголовного процесса по делу о сбитом 17 июля 2014 года Boeing рейса MH17. Помимо этого, либеральные издания активно пытались дезинформировать своих читателей статьями, рассказывающими, что ЦИК России представил логотип и слоган голосования по Конституции РФ.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей в головы читателей и формирования отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

Во вторник, 10 марта, Госдума во втором чтении приняла проект закона об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от фракции «Единая Россия» Валентины Терешковой. Она позволяет действующему президенту участвовать в следующих выборах в 2024 году. На следующий день законопроект одобрили в третьем чтении и члены Совета Федерации, после чего документ передали регионам для рассмотрения и часть субъектов Федерации уже его поддержала.

Сразу после произошедших событий, оппозиционные СМИ начали атаку против проводимых реформ, назвав предложение Терешковой «обнулением» полномочий Владимира Путина. Так, например, «Новая газета» выпустила статью с заголовком «Несменяемость Путина — узурпация власти», в которой в самых ярких либерально-разноцветных красках авторы утверждают, что решение депутатов ГД якобы антиконституционно, и, соответственно, все люди с «хорошими лицами» должны выходить на улицы, устраивать одиночные пикеты.

«Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности России с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной системы в целом», — цитата из статьи.

Объясняем: предложение Валентиной Терешковой не идет вразрез с действующей конституцией. Более того, сам президент во время выступления сообщил, что конечное решение по теме будет принимать Конституционный суд.

Тем не менее за «Новой» антироссийскую повестку стало раскручивать и издание Ходорковского «МБХ Медиа». В материале «Амбарные замки Конституции: обновление или обнуление» научный сотрудник University college of London объясняет читателям, что России якобы придется отказаться от «демократической конституции» в угоду желанию действующего президента остаться у власти, хотя, как мы все помним, Путин лишь допустил, что может участвовать в выборах, однако четкого ответа он не давал.

Дальше всех в этой теме пошли сотрудники издания «Век», написавшие, что «Яблоко» и ОКС обвинили президента в узурпации власти. Члены либерального «Яблока» утверждают, что проводимая в стране конституционная реформа якобы незаконна, хотя она вот уже на протяжении двух месяцев активно обсуждается в СМИ и не противоречит законам Российской Федерации. Хотя, о чем может идти речь, если «Век» пишет, что в настоящее время якобы происходит уничтожение правовых основ государственности.

Напомним, обсуждение поправок в Конституцию РФ началось 15 января 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который предложил закрепить приоритет основного документа страны над международными актами, ужесточить требования к главе государства, парламентариям и госслужащим, закрепить в конституции социальные гарантии, изменить статус и полномочия Госсовета и так далее. К настоящему времени озвучено около 900 предложений, касающихся самых разных сфер жизни. Одно из них, инициированное Валентиной Терешковой и поддержанное Госдумой и президентом Путиным — это обнуление количества президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу о катастрофе с MH17. Как предполагают организаторы слушаний, суд будет длительным, он уже распланирован как минимум до конца следующего года. Рассмотрение же дела по существу начнется не ранее 8 июня.

Тем не менее это не помешало оппозиционным СМИ выпустить серию фейков о том, что Гаагский суд заранее обвинит Россию в крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Другими словами, антироссийские издания уже знают, кто виновен в гибели почти 300 человек, и пытаются убедить в этом своих читателей.

Так, «Новая газета» в статье «Россия использует защиту Барта Симпсона» сообщает, что у Российской Федерации якобы нет доказательств своей невиновности, а потому она будет, уже по традиции, все отрицать.

«Позиция России будет обычной: мы этого не делали, и вы не можете этого доказать. В США ее называют «защитой Барта Симпсона». К сожалению для них, в этом конкретном случае виновных видели многие, записали многие, подслушали многие, и они сами оставили после себя физические доказательства», — пишет «Новая».

Тут стоит напомнить, что все приводимые стороной обвинения доводы строятся на показаниях свидетелей, которые якобы опасаются за свою жизнь и потому не называют своих имен. Выходит, что такие «свидетели» могут нести полную ахинею, и суд будет к ним прислушиваться, притом, что Россию полностью отстранили от расследования причин крушения самолета, о чем ранее писал ФАН.

«МБХ Медиа» в свою очередь пишет, что «Голландская прокуратура изучила все доказательства по делу о малазийском «Боинге». Самолет сбили с территории Украины из российского «Бука». Ресурс скандального олигарха заявляет, что следственная группа изучила и другие сценарии крушения самолета, например, взрыв на борту, уничтожение Boeing военным самолетом или ВСУ, однако все эти версии якобы не укладываются в рамки здравого смысла, а значит, если ничего другого не остается, виновата Россия, передавшая ЗРК «Бук» ополченцам Новороссии. При этом «следователи» полностью игнорируют приведенные ранее концерном ВКО «Алмаз-Антей» результаты натурного эксперимента, доказывающего, что российские системы «Бук-М1» не могли стать причиной разрушения гражданского самолета в небе над Донбассом.

Эту же позицию раскручивает и «Эхо Москвы» в своей статье «Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в препятствовании расследования дела сбитого рейса MH17».

Но дальше всех пошло издание Deutsche Welle, выпустившее материал с заголовком «Адвокат потерпевших в деле MH17: Мы услышим в суде имя Путина», который с самого начала настраивает читателя на то, что Россия априори виновата в крушении воздушного судна.

Дезинформация

11 марта Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Официальная презентация прошла перед заседанием ЦИК. Логотип представляет собой изогнутую конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Кроме того, на логотипе присутствует надпись «общероссийское голосование» и дата — 22 апреля. Слоган голосования — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Сразу после этого либеральные СМИ активно включились в обсуждения рекламной кампании Центризбиркома. Так, издания вроде «Дождя» и «Коммерсанта» открыто говорят о том, что ЦИК потратил почти 36 млн рублей исключительно на разработку логотипа и слогана этой кампании, намекая тем самым на нецелевое расходование бюджетных средств.

Но проблема этих изданий в том, что на самом деле 35,9 млн рублей — это стоимость всей (!) рекламной кампании, а не только стоимость разработки лого и слогана. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, эта сумма также покрывает создание рекламных роликов, множества наружных баннеров и других разъяснительных материалов.

Соответственно, в своих материалах оппозиция преследует лишь одну цель — ввести в заблуждение читателя, придавая негативный окрас действиям ЦИК.

За ними также послеживали РБК и «Ведомости».

Еще одной темой, на которой попытались сыграть некоторые СМИ, стала, как ни странно, забота мэра Москвы Сергея Собянина о здоровье жителей столицы. Так, власти Москвы до 10 апреля запретили в городе все массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек. Связано это с начавшейся во всем мире пандемией коронавирусной инфекции, однако антироссийские СМИ попытались это решение связать с политикой.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», — сообщил Собянин.

В статье «В Москве из-за коронавируса запретили мероприятия с числом участников более пяти тысяч» либеральный «Дождь» решил сместить фокус внимания с заботы о здоровье нации на оппозиционную риторику, упоминая о том, что ранее в мэрию было подано несколько заявок на проведение митинга 21 и 22 марта против «обнуления президентских сроков Владимира Путина и поправок в конституцию». Заявленная численность участников якобы была 50 тысяч человек. Теперь же, после запрета на проведение массовых мероприятий российской так называемой оппозиции не удастся провести свои митинги.

Примеру «Дождя» последовали и другие СМИ, как, например, «Новая газета» в статье «Больше трех не заражаться», «Коммерсант» с его материалом «Больше пяти тысяч не собираться» и «Эхо Москвы». Каждое из указанных изданий к сообщению о запрете массовых мероприятий приписало «важную», как они считают, информацию о сорванных планах оппозиции.

Мнение эксперта

Комментируя новый выпуск одиннадцатого рейтинга, политический аналитик и главный редактор Интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что несменные лидеры чарта («МБХ Медиа», «Эхо Москвы» и «Новая газета») выпускают наибольшее количество антироссийских статей только потому, что отрабатывают западные деньги.

«У них цель такая, они на этом [написании антироссийских материалов] деньги зарабатывают. Как им по-другому средства отрабатывать? Как им на своих сожителей переписывать недвижимость? Естественно, они все это дело монетизируют, вон, у Муратова спросите. Конечно, он никогда на такие вопросы не ответит, не расскажет, сколько в его газете стоит заказуха, и откуда столько недвижимости записано на его гражданскую жену. Вопросы сами собой отпадают, когда выясняется, что люди таким образом монетизируют свою антироссийскую деятельность. И за это уже давно пора ввести уголовную статью и сажать таких людей», — пояснил эксперт.

Составление же рейтинга антироссийских СМИ Руслан Осташко назвал необходимостью, так как он помогает россиянам разобраться, кто на самом деле является врагом России и ее народа.