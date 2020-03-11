Серуканов обнаружил в фильме ФБК о Симоньян одни манипуляции и ноль доказательств



Москва, 11 марта. Признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией попытался очернить главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, но она раскрыла всю сущность нового «расследования» соратников блогера Алексея Навального, считает бывший юрист фонда Виталий Серуканов.

По его мнению, «расследование» о Симоньян основано на манипуляциях и не содержит ни одного доказательства: оно абсолютно голословно и не может вызывать доверия.

«Это повторение одних и тех же слов, одной и той же информации. Зритель при этом думает, что каждый раз слышит что-то новое», — отметил Серуканов в комментарии Nation News.

По его словам, главный вопрос, который возник у него при просмотре этого лжерасследования, — где Навальный вообще взял всю эту информацию, ведь ее нет в открытых источниках.

«Если он такой честный политик, то пусть расскажет, откуда все данные, а потом уже можно судить об их правдивости», — подчеркнул он.

Серуканов считает, что любой адекватный человек задастся тем же вопросом, и у него будет нулевой кредит доверия ко всем «расследованиям», не только к последнему фильму о главреде RT.

Юрист обратил внимание, что сама Симоньян в сложившейся ситуации поступила максимально правильно: «Просто объяснила всю сущность расследования Навального».

Напомним, Симоньян в ответ на публикацию фильма ФБК о гонорарах за производство программы «Международная панорама», заявила, что получает законную оплату за свою работу и платит налоги. Относительно заявлений соратников блогера о рекламных контрактах с «Аэрофлотом» она заявила, что не ей ничего неизвестно о нюансах сотрудничества с перевозчиком.