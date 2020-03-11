Российский чемпион оценил последствия переноса Олимпиады-2020

Москва, 11 марта. Перенос или отмена Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса сделают российских спортсменов только сильнее, а вот для остальных последствия могут быть более негативными. Такое мнение выразил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Он отметил, что серьезные неудобства в связи с переносом или отменой спортивного события возникнут как у участников, так и у организаторов, которые вкладывают немалые средства. Из-за того, что спортивная жизнь весьма скоротечна, каждое пропущенное крупное соревнование может стать трагедией, добавил Мамиашвили.

«Еще большой вопрос — насколько спортивный бог будет благосклонен к ним (спортсменам. — Прим. ФАН) и тренерам. Тем более если посмотреть, в каких условиях готовимся мы, в том числе из-за WADA. Ну, нас это сделает только сильнее», — такую оценку чемпион дал в комментарии телеканалу «360».

Тем временем глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев выразил мнение, что Олимпиаду могут не отменить или отложить, а перенести в другой город. Например, Лондон или Рио-де-Жанейро, у которых уде есть опыт проведения масштабных событий.

Напомним, что открытие XXXII летних Олимпийских игр должно пройти в Токио 24 июля 2020 года. Планируется, что участие в них примут спортсмены более чем из 200 стран мира. На соревнованиях разыграют 339 комплектов наград.

Как альтернатива отмене соревнований и их переносу рассматривается вариант, при котором Олимпиаду можно будет увидеть исключительно по телевидению.