Россиянам предложили выбрать место службы в армии по контракту в онлайн-режиме

Москва, 11 марта. Отправить заявку на поступление в ряды ВС РФ по контракту теперь можно через личный кабинет на официальном сайте Минобороны России, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первичный пакет документов можно отправить в пункт отбора на военную службу по контракту через сайт военного ведомства. В Минобороны считают, что это упростит поступление на службу тем, кто живет в населенных пунктах вдалеке от региональных центров.

В Минобороны подробно рассказали, как будет проходить процедура онлайн-подачи документов.

После регистрации в «Личном кабинете гражданина» необходимо выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям о кандидате предлагается приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Готовый пакет документов передается в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату, разъяснили в военном ведомстве. В течение пяти рабочих дней автору заявления сообщат о предварительном решении и возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, перечислят вакантные воинские должности.

Граждане России с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на два года. При этом кандидат самостоятельно выбирает место службы и должность с учетом полученной специальности.