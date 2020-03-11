Убитый боевик ПНС оказался сирийским наемником, прибывшим в Ливию из Турции

Триполи, 11 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила о ликвидации сирийского наемника в ходе боестолкновения в районе Айн Зара к югу от Триполи. Как отмечает akhbarlibya24, среди личных вещей боевика был найден мобильный телефон, в котором сохранились свидетельства вербовки Турцией сирийских радикалов.

Отмечается, что в телефоне обнаружены голосовые сообщения, где обсуждаются детали перевозки террористов из Сирии в Турцию, а также последующей их переброски в Ливию. Убитый был уроженцем города Салкин в провинции Идлиб. Он принимал непосредственное участие в войне в Сирии и входил в состав группировки «Бригада Хамзы». Это бандформирование спонсируется Турцией и выполняет приказы Анкары.

Было установлено, что боевик прилетел на территорию Ливии в конце 2019 года на самолете, прибывшем из Турции в аэропорт Мисураты. Далее он был доставлен в Триполи для борьбы на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), за что ежемесячно получал $2000.

Найденные улики стали очередным подтверждением вмешательства во внутриливийский конфликт Турции, поставляющей террористам ПНС оружие и перебрасывающей в Ливию завербованных в Сирии боевиков.