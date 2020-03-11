Ковитиди назвала самые важные для Крыма поправки в Конституцию РФ

Крымчане поддерживают инициированные президентом страны поправки в Конституцию Российской Федерации, заявила Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В среду верхняя палата российского парламента поддержала поправки в конституцию РФ, принятые накануне Госдумой. По словам сенатора Ковитиди, обсуждение предстоящих изменений в основном законе широко обсуждалось в Крыму.

«Все поданные поправки в конституцию поддержаны в Республике Крым широким открытым обсуждением представителями гражданского общества и публичной власти, — отметила она. — Крымчане обосновали необходимость принятия поправок, рекомендовав озвучить позицию жителей полуострова в Совете Федерации».

Для жителей Крыма чрезвычайно актуален закладываемый в обновленную конституцию примат национального права над международным, особенно в свете наложенных на Россию незаконных санкций, подчеркнула член Совфеда.

«Для нас, крымчан, чрезвычайно актуальны поправки, касающиеся преимущества отечественных конституционных норм перед нормами международного права, — отметила Ковитиди. — Эта поправка в конституцию особо актуальна на фоне развязанной на Западе антироссийской истерии и непризнания результатов Крымского референдума 2014 года [о воссоединении Крыма с РФ]. Мы обязаны сегодня предусмотреть все риски, чтобы в будущем полностью исключить любые посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В связи с этим особую актуальность приобретают дополнения к 67-й статье основного закона, содержащие положение о необходимости обеспечения защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Не менее важно указание на недопустимость действий, направленных на отчуждение части территории РФ и призывов к таким действиям».

На этом фоне принятие Совфедом поправок в конституцию — это поистине историческое событие, подчеркнула сенатор.