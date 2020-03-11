Эксперт криминологии Бекман заявил о вреде полового просвещения детей в школах



Санкт-Петербург, 11 марта. Школьники 11-12 лет еще малы для уроков по половому просвещению, эти занятия не несут для них ничего положительного, поэтому вряд ли стоит рассказывать им об этой теме в таком возрасте. Такое мнение выразил представитель РИСИ в странах Северной Европы, доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права Йохан Бекман.

Он прокомментировал проблему полового просвещения детей в школах, которая обсуждалась в среду на пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Когда я ходил в школу, у меня были эти уроки. Я думал, что это странно и очень вредно. Я до сих пор это помню. Я считаю, что дети очень маленькие в 11–12 лет. Я думаю, что это вредит развитию», — привел слова спикера корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Бекмана, если у детей возникают какие-либо вопросы по этой деликатной теме, лучше обсуждать их с ними один на один. Например, в медпункте.

Тонкости сексуального просвещения школьников отметил и врач-психиатр Алексей Фокин. Он объяснил, что в этом вопросе важно учитывать целый ряд психологических нюансов, поскольку в противном случае можно спровоцировать развитие проблемы. Специалист также рассказал о негативных последствиях полового просвещения в школах Европы.