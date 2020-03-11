Эксперты рассказали, стоит ли скупать технику из-за падения рубля

Москва, 11 марта. Россиянам не стоит скупать технику и недвижимость из-за падения рубля, поскольку цены на них могут не измениться. Об этом рассказал экономист Андрей Марголин.

Специалист считает, что ситуация вскоре должна нормализоваться. В Китае снова открываются предприятия, случаев заболевания коронавирусом становится все меньше.

«Стоит подождать с прогнозами на повышение цен, потому что мы видим позитивные новости», — заверил Марголин, его слова передает издание Ura.ru.

Экономист отметил, что Китай как-то справляется с экономическим кризисом. В других странах на восстановление экономики после вспышки коронавируса может уйти не менее четырех месяцев.

Именно поэтому россиянам не стоит спешить с покупкой зарубежных товаров. Он напомнил, что во время предыдущего кризиса люди скупали по пять телевизоров, а потом не знали, куда их деть.

Такого же мнения придерживается экономист Андрей Колганов. Он отметил, что спрос на недвижимость не очень высокий, поэтому рост цен не прогнозируется.

Ранее аналитики высказали мнение, что примерно на 20% может подорожать бытовая техника и электроника. Не исключено подорожание лекарственных препаратов импортного производства.