Шепелев после ухода с Первого канала намекнул на новую работу

Москва, 11 марта. Известный российский и белорусский ведущий Дмитрий Шепелев намекнул на то, что в скором времени он найдет себе работу.

«Что делают безработные? Правильно — много читают. Одни — чтобы скрыть тревогу. А другие просто потому, что всегда это любили и вот теперь самое время. Потому, что совсем скоро свободного времени снова не будет», — пишет он в Instagram.

На снимке Шепелев завернулся в плед и читает какую-то книгу под светом настольной лампы. Пользователи в комментариях отметили, что Тимур Еремеев, который сменил Шепелева в передаче «На самом деле», справляется со своими обязанностями хуже предшественника.

«Блин, вчера смотрела «На самом деле». Передача без Шепушки — голяк, даже походу и эксперты приуныли за вами», «Дим, посмотрела передачу без твоего участия. Это невозможно смотреть! Наигранность и актерство ведущего убивают», «Дима, как смело и легко подражает вам Тимур. Но, это к огромному сожалению, не вы», — пишут они.

Напомним, что последний выпуск «На самом деле» с Шепелевым вышел 28 февраля. По свидетельству коллег, Шепелев прибыл в студию в отличном настроении. Сотрудники телеканала вручили ему на прощание подарки и цветы, после чего приступили к съемкам.

Телеведущий уверен, что смена деятельности будет только к лучшему. Хотя сам журналист признался, что пока не нашел новое место работы, сперва он хочет съездить с сыном в горы.

Шепелев работал на Первом канале с 2008 года, когда гендиректор канала Константин Эрнст впервые пригласил его пробовать себя в качестве ведущего программы «Можешь? Спой». С 2017 года он вел программу «На самом деле», а с 2018 года — рубрику «Шлем правды» в шоу «Видели видео?». В феврале этого года Шепелев заявил о своем уходе с Первого.