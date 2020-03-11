ФСБ объявила о задержании в Крыму террористов группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Москва, 11 марта. Четыре члена террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ) задержаны в Крыму. Об этом объявили в ФСБ России.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», — объяснили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что террористы пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали их присоединяться к группировке. Специалисты в ходе обысков изъяли множество запрещенной литературы.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» или «Партия исламского освобождения», основанная в 1953 году, признана террористической в ряде стран, включая Российскую Федерацию. Ее основная цель — уничтожение немусульманских правительств. Количество последователей организации составляет более миллиона человек.

Членов группировки регулярно задерживают в регионах России. Силовики преимущественно ловят экстремистов в крупных городах Центральной России, Сибири, Поволжья, а также Крыма.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.