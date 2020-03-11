Саудовская Аравия: король умер, да здравствует король?

Власти Саудовской Аравии объявили о срыве попытки государственного переворота и арестовали 7 марта по обвинению в государственной измене принца Ахмада Абдул-Азиза Аль Сауда, последнего единокровного брата нынешнего короля Салмана Аль Сауда, и племянника короля Мухаммада бин Наифа.

Позже в Сети появилась информация об аресте едва ли не 30 членов обширной саудовской семьи. Из этого был сделан закономерный вывод: король Салман при смерти, а наследный принц Мухаммад бин Салман готовится объявить о своей коронации и зачищает конкурентов.

Однако уже 8 марта пресс-служба королевства опубликовала фотографии вручения верительных грамот вновь назначенным послам – их вручал сам король Салманом. Слухи несколько поутихли, но не прекратились полностью.

После выхода России из сделки ОПЕК+ и начатого Саудовской Аравией демпинга нефтяного рынка внимание мировой общественности вновь вернулось к фигуре Мухаммада бин Салмана (его имя часто сокращают до МБС).

The New York Times считает, что «период затишья» после убийства журналиста Джамаля Хашогги закончился и наследный принц вернулся к агрессивной политике. Американские аналитики считают, что развязать топливную войну с Россией, а заодно и с США, — это «в духе МБС, авантюриста, которому свойственны импульсивные решения», полностью упуская из внимания тот факт, что Мухаммад бин Салман претворяет в жизнь те самые глобалистские проекты, которые выгодны правящим Западом элитам.

Речь идет, в частности, о масштабной программе по переформатированию Саудовской Аравии под требования цифрового XXI века - Vision 2030. Проект подразумевает в первую очередь диверсификацию саудовской экономики и ликвидацию зависимости от нефтяного сектора. Именно поэтому в прошлом году впервые в истории королевства было проведено IPO, первичное публичное размещение акций Saudi Aramco, и крупнейшая нефтяная компания в мире стала еще и самой богатой по уровню капитализации.

Кроме того, сложившиеся в результате краха сделки ОПЕК+ обстоятельства оказались на руку лично наследному принцу. Как заявляет один из ведущих российских экспертов по Саудовской Аравии Григорий Косач, «разрыв соглашения в условиях нынешней ситуации в саудовской экономике может создать основу для некоторых кризисных явлений в стране, и соответственно для выступлений тех или иных членов королевской семьи против той политики, которую проводит наследный принц».

Несмотря на явную поддержку со стороны Штатов и Израиля, Мухаммада бин Салмана критикуют в Европе — именно в Лондоне, например, нашел приют его дядя, - последний, помимо монарха, представитель «Семерки ас-Судайри» Ахмад Абдул-Азиз Аль Сауд.

Он был одним из тех немногих, кто отказался принести клятву верности новому наследному принцу и счел его недостойным высокого поста. На протяжении полутора лет Ахмад Абдул-Азиз Аль Сауд критиковал племянника и брата за «провальную политику в Йемене» и неправильный курс саудовского королевства, зарабатывая на этом себе очки в глазах прессы, пока его не вернули в королевство. Более того, возвращение родного брата короля в Саудовскую Аравию проходило под гарантии ЦРУ и МИ-6 и с целью недопущения восхождения Мухаммада бин Салмана на престол. Спецслужбы обещали Ахмаду поддержку и заверили, что не допустят его ареста.

Критикой в адрес монарха и Мухаммада бин Салмана отметился и опальный Мухаммад бин Наиф, лишенный в 2017 году не только поста главы МВД (этот пост перешел к его племяннику), но и титула наследного принца. Мухаммад бин Наиф, прозванный «Королем антитеррора» и обросший связями в спецслужбах США, Великобритании и Франции, сохранял осколки былого влияния и был потенциально опасен для Мухаммада бин Салмана. В отличие от остальных членов королевской семьи, «раскулаченных» в 2017 году и отпущенных, после того как они пополнили казну на сумму свыше 100 млрд долларов, за экс-министром внутренних дел была установлена слежка, а все его перемещения контролировались.

Принимая во внимание благоприятно сложившиеся для Мухаммада бин Салмана обстоятельства, арест дяди и сводного брата с последующим обвинением в государственной измене — за которую положена либо смертная казнь, либо заключение в тюрьму, — был лишь вопросом времени. Не последнюю роль здесь сыграло и эго наследного принца.

Редакции Telegram-канала «Рыбарь» доподлинно известно, что в случае с убийством журналиста Джамаля Хашогги дело было именно в том, что опальный журналист допустил личное оскорбление в адрес Мухаммада бин Салмана, после чего и были отданы соответствующие указания. Сам Мухаммад бин Салман, прогрессивный политик, поддерживающий все западные веяния, весьма восприимчив к критике и оскорблениям: в свое время открыто выраженное недовольство его реформами и решениями привело к временным кризисам в отношениях с Канадой, Швецией и Германией. Другое дело, что команда советников и имиджмейкеров Мухаммада бин Салмана умело этим пользуется и каждый раз оборачивает все к материальной выгоде Эр-Рияда и лично МБС.

Аресты дяди и сводного брата по приказу Мухаммада бин Салмана укладываются в общую политику консолидации власти, избавления от недовольных и жесткого пресечения любых попыток неповиновения.

Базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye утверждает, что всего 7 и 8 марта было арестовано до 20 членов саудовской семьи. В ходе «чисток» 2017 и 2020 годов Мухаммад бин Салман отдал указания об аресте и допросе всех представителей Комитета клятвы (государственный орган Саудовской Аравии, определяющий порядок престолонаследия и назначения наследного принца) и предоставил им достаточно простой выбор: либо смириться с обвинениями в измене, либо пересмотреть свои взгляды к кандидатам.

По мнению источников MEE, в краткосрочной перспективе цель Мухаммада бин Салмана (помимо оттеснения конкурентов) — это именно давление на членов Комитета клятвы. Утверждают, что коронация произойдет едва ли не в ближайшую неделю и будет проходить по следующему сценарию: Комитет клятвы признает короля Салмана недееспособным и проведет процедуру отречения от престола с последующим воцарением наследного принца.

Слухи о грядущей смерти короля не утихают и в социальных сетях: ежедневно появляются все новые вбросы, пользователи припоминают те моменты, когда Салман не мог прочесть и пары строк по бумаге, тогда как союзники в Объединенных Арабских Эмиратах спешат уверить общественность, что король в порядке.

Другой вопрос в том, что даже если бы король в свои 84 года действительно сохранял трезвость ума и ясность памяти, реальным положением дел в королевстве управляет наследный принц, создавший вокруг себя атмосферу страха и террора. Именно МБС определяет распорядок дня своего отца, отдает указания его телохранителям и решает, к кому и когда на публике будет обращаться монарх.

И сейчас Мухаммад бин Салман устранил последнее препятствие на пути к трону и ликвидации «ширмы» в виде престарелого монарха: Комитет клятвы.

Nunquam retrorsum, semper ingrediendum (Ни шагу назад, всегда вперед).