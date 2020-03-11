Белоусов о возможном росте цен на лекарства: Фатальных угроз нет

Москва, 11 марта. Ослабление рубля может вызвать рост цен на бытовую технику и лекарства, но пока никаких серьезных угроз нет, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Он отметил, что инфляция в этом году, несмотря на множество внешних негативных факторов, вряд ли сможет разогнаться выше 4%. И тут, как пояснил Белоусов, большое внимание, нужно уделять структуре этой инфляции. Так, в настоящее время в зоне риска действительно оказались некоторые виды лекарств и бытовая техника.
«И тут нужны будут дополнительные меры, потому что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны дорожать ни при каких обстоятельствах», — цитирует его РИА Новости.
При это вице-премьер подчеркнул, что «пока каких-то фатальных угроз нет», как нет и никаких признаков спада российской экономики.
«Пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — добавил Белоусов.
По словам Белоусова, очень многое сейчас будет зависеть от того, будет вторая волна падения цен на нефть.
«Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели — пока признаков этого нет», —заверил вице-премьер.
Напомним, 9 марта котировки нефти рухнули более чем на 30% на фоне новостей о прекращении сделки ОПЕК+. Brent и WTI обновили антирекорд зимы 2016 года. 10 марта ситуация немного стабилизировалась, и стоимость черного золота прибавила примерно 10%.
Обвал нефтяных цен ударил и по курсу рубля. Сейчас российская валюта приостановила падение.