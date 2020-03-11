Психолог Фокин рассказал о негативных последствиях полового просвещения в школах Европы

Санкт-Петербург, 11 марта. Вопрос сексуального просвещения детей в школах — тонкий, в нем много психологических нюансов, которые нужно учитывать, чтобы не спровоцировать развитие проблемы. Об этом заявил врач-психиатр, психолог, специалист по клиническим исследованиям Алексей Фокин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в среду провела пресс-конференцию, посвященную проблеме полового просвещения детей в школах. Фокин стал одним из спикеров, которые выразили свое мнение по этому вопросу.

Психолог напомнил, что программы сексуального просвещения в школах практикуются в Европе, например, в Великобритании. Однако там они привели к весьма негативным последствиям: не к снижению заболеваемости, а к увеличению числа ВИЧ-инфицированных и заразившихся гепатитом, рассказал специалист.

«Не нужно забывать, что если какая-то тема доводится до ребенка неофициальным путем, например, из Интернета и телевидения, воспринимается большинством подростков как табуированная. И совершенно другое, если информация доводится авторитетным источником. Поэтому надо быть очень осторожным», — отметил он.

Напомним, что специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнавали ранее мнение россиян о введении в отечественных школах уроков полового воспитания. Большинство респондентов тогда поддержали такую идею.