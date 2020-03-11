России по силам захватить нефтяной рынок, где царят США

Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти с 12 до 13 миллионов баррелей за сутки играют на руку России. О том, почему Россия выйдет победителем в нефтяной войне, — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Поднятие ставок

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Российской Федерацией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

В среду, 11 марта, крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что получила соответствующее распоряжение от Минэнерго королевства. При этом в Saudi Aramco не назвали сроки исполнения указания. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собирается увеличить добычу до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

9 марта курс доллара на Forex в момент превысил 75 рублей, но почти сразу откатился до 74,9 рубля. Евро, в свою очередь, торговался на отметке около 85 рублей.

Обрушение российской валюты было связано с серьезным обвалом цены на нефть. Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи «черного золота» в условиях падения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае.

Сырьевая война

Как отметил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко, увеличение добычи нефти Саудовской Аравией на один миллион баррелей в сутки — абсолютно предсказуемый шаг. Он укладывается в логику сырьевой войны.

«Думать, что Россия не предполагала его изначально — абсурдно. Я считаю, что этот шаг играет на руку нашей стране. В планах нарисовать некоторое дно у цены на нефть и вытеснить с рынка сланцевых производителей. Никто не задумывался, что это вообще может быть координированная позиция России и Саудовской Аравии — ведь у них общий итоговый интерес. За два-три месяца мы не только можем обанкротить производителей топлива из США, но и заключить длительные контракты на поставку нефти, и тем самым «захватить» рынок, где еще недавно царили американцы», — пояснил Егор Клопенко.

По мнению экономиста, после того, как через два месяца цены на нефть опять вернутся к исходным значениям, рынок уже будет очищен от конкуренции. В таком случае Россия окажется в плюсе.

«Впрочем, даже если Саудовская Аравия здесь не координирует свои действия с Россией, то наша страна может выполнить все это в одиночку и арабы в любом случае своими действиями сейчас играют нам на руку», — заключил Егор Клопенко.

Вывести из игры США

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что заявление Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти и последовавшее за этим падение нефтяных котировок призвано, в первую очередь, заставить страны ОПЕК+ вернуться за стол переговоров. Одному из крупнейших экспортеров нефти не выгодно продавать ее по такой низкой цене.

«Это очень сильно замедлит экономику. Лучшая цена для Саудовской Аравии — 70-72 доллара за бочку Brent. Дело в том, что 80% бюджета питают доходы от экспорта, а нефтегазовый сектор является ведущим звеном в экономике. Дефицит бюджета составит около 15%, если цена на нефть будет равняться 35 долларам. А чистых золотовалютных резервов хватит на пять лет. В то же время в России накоплены большие запасы средств, почти 7% ВВП сейчас находится в ФНБ. Эти деньги страна выделит на выполнение социальных обязательств», — добавил Артем Деев.

По словам экономиста, торговое противостояние, которое страна пытается навязать России, имеет и еще одну цель — вывести из игры США. Производство сланцевой американской нефти становится невыгодным при цене ниже 25 долларов. США просто свернет добычу, на какое-то время конкурент будет отброшен назад, чтобы расчистить дорогу на рынке.