Оформление маткапитала в РФ станет автоматическим

Москва, 11 марта. Материнский капитал в России с 15 апреля начнут автоматически оформлять всем семьям с детьми, причем россиянам не нужно будет оформлять заявление. Об этом в среду сообщило Министерство труда и социальной защиты России.

«Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в РФ социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Все необходимые сведения ПФР будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», — пояснил министр труда Антон Котяков.

По его словам, таким образом ведомство исполняет поручение президента — максимально упростить все процедуры получения маткапитала. После рождения ребенка в Пенсионный фонд начнут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Фонд проверит, есть ли обстоятельства, препятствующие выдаче маткапитала, и, если таковых не имеется, оформит выплаты, передает телеканал 360.

Если же информации о ребенке нет в реестре, а родители не зарегистрированы на портале госуслуг, они могут лично подать заявление в ПФР или многофункциональный центр.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил осуществить ряд социальных и административных реформ, требующих поправок в конституцию. В частности, глава государства предложил выплачивать материнский капитал семьям, в которых родился первенец, и увеличить размер самой поддержки.